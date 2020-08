BAF Başkanı Erbil: “Hedefimiz Mart 2021’de Census formunu Alevi olarak işaretlememiz”

Her 10 yılda bir Britanya genelinde yapılan nüfus sayımı (Census), 21 Mart 2021’de yine gerçekleşecek.

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, önümüzdeki yıl gerçekleşecek olan nüfus sayımı için inanç kısmında Alevilere de yer verilmesi yönünde İngiltere hükümetinin resmi sitesinde imza kampanyası başlattı.

Londra Gazete’ye özel açıklamalarda bulunan BAF Başkanı İsrafil Erbil, 21 Mart 2021’de gerçekleşecek olan Census’da, nüfus sayımı ile birlikte, kişilerin inançları, etnik kökeni ve lisanı de sorulacağını belirterek, inanç kısmında ‘Alevi’ seçeneğinde olması gerektiğini vurguladı.

BAF Başkanı İsrafil Erbil, imza kampanyası hakkında Londra Gazete’ye şu açıklamayı yaptı:

“Önümüzdeki yıl Britanya genelinde her 10 yılda yapılan bir nüfus sayımı tekrar yapılacak. Etnik kimlik, lisan ve inanç ile ilişkin sorulacak olan sorularda, inanç kısmında Alevi seçeneğinin de olması için bir imza kampanyası başlattık. Britanya’da her on yılda bir yapılan nüfus sayımında Aleviler olarak bizlerde görünür olmak istiyoruz. Bu imza kampanyası bizim için oldukça önemli, kampanyada toplanacak imza 10 bine ulaşırsa hükümetin, 100 bine ulaşırsa da parlamentonun gündemine alınması gerekiyor. İmza kampanyası 6 Şubat’a kadar sürecek. Dolayısıyla, asıl hedefimiz Mart 2021’de Census formunu Alevi olarak işaretlememiz.”

İmza kampanyasına katılmak için: https://petition.parliament.uk/petitions/323453