GCSE ve A-Levels sınav notlarını öğretmenler belirleyecek

İngiltere’deki A-Levels ve GCSE öğrenciler için hükümet tarafından yeni bir karar alındı.

Öğrencilerin sonuçları algoritma yerine öğretmenleri tarafından tahmin edilen notlar verilecek.

Geçtiğimiz Perşembe günü açıklanan A-Levels sonuçlarında yaklaşık yüzde 40 bir düşüş yaşanmıştı.

Bu sonuçlara okul yetkilileri ve öğrenciler tepki göstermişti.

Hükümet yetkilileri de verdikleri karardan U dönüşü yaparak, öğrencilerin sınav sonuçlarının öğretmenlerin tahmin edeceği notlara sayesinde belirleneceği açıklandı.

20 Ağustos Perşembe günü ise GCSE sonuçları açıklanacak.