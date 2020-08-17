GCSE ve A-Levels sınav notlarını öğretmenler belirleyecek

9 hours önce
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İngiltere’deki A-Levels ve GCSE öğrenciler için hükümet tarafından yeni bir karar alındı.

Öğrencilerin sonuçları algoritma yerine öğretmenleri tarafından tahmin edilen notlar verilecek.

Geçtiğimiz Perşembe günü açıklanan A-Levels sonuçlarında yaklaşık yüzde 40 bir düşüş yaşanmıştı.

Bu sonuçlara okul yetkilileri ve öğrenciler tepki göstermişti.

Hükümet yetkilileri de verdikleri karardan U dönüşü yaparak, öğrencilerin sınav sonuçlarının öğretmenlerin tahmin edeceği notlara sayesinde belirleneceği açıklandı.

20 Ağustos Perşembe günü ise GCSE sonuçları açıklanacak.

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