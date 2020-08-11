İADD Onur Kurlu Başkanı Turan Erdemgil hayatını kaybetti

İngiltere Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (İADD) Onur Kurulu Başkanı Turan Erdemgil, hayatını kaybetti.

İADD Başkanı Jale Özer, Turan Erdemgil’in ani vefatından dolayı derin bir üzüntü yaşadıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Turan ağabeyimiz, tüm yaşamı boyunca çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin ve kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin savunucusu olmuş gerçek bir Cumhuriyet aydınıydı. Bu inançla İngiltere ADD’nin kuruluşundan bugüne kadar 23 sene Onur Kurulu Başkanı olarak görev üstlenmiştir. Gerek konuşmacı ve gerekse yönetici olarak katıldığı konferanslarla, yazılarıyla, yorumlarıyla Atatürkçü Düşünce sistemini yaymamızda hep en önde yürümüş, bilgi ve birikimiyle bizlere her zaman yol göstermiştir. İngiltere ADD’nin gelişmesi ve büyümesi için son nefesine kadar mücadele eden değerli büyüğümüz, Turan ağabeyimiz dün sabah dünyamızdan ayrılmıştır.

ACIMIZ ÇOK BÜYÜKTÜR

O renkli kişiliği, esprileri, etkili sesi ve mükemmel Türkçesiyle, sorgulayan ve düşündüren yorumlarıyla toplantılarımızın her zaman odak noktası olarak İngiltere ADD içinde çok özel bir yer almıştır. Bundan sonra da hep öyle kalacaktır.

Son nefesine kadar ana vatanımızın içinde bulunduğu karanlıktan nasıl çıkarılması konusundaki çalışmaları, Atatürk ve Cumhuriyete bağlılığı ve bu konudaki mücadelesi hepimize örnek olmuştur ve olacaktır.

Gerek İngiltere ADD camiası içindeki çalışmalarında gerekse radyo ve televizyon programcılığı yaptığı dönemlerde toplumun neredeyse her kesimine dokunmuş ve derin iz bırakmıştır. Turan ağabeyimize Allah’tan rahmet, başta çok sevgili eşi değerli üyemiz Serpil Erdemgil Hanime-fendi olmak üzere, oğlu Mehmet Bey, ailesi, İADD camiası, dostları, arkadaşları ve Londra Türk Toplumu’nun acısını gönülden paylaşır sabır ve başsağlığı dileriz.

Hepimizin başı sağ olsun. Uğurlar olsun güzel, aydınlık insan. Seni çok özleyeceğiz Turan ağabey. Yolun açık, ışığın bol olsun.”

TURAN ERDEMGİL KİMDİR?

Turan Erdemgil yayıncılık yaşamından önce mesleğe Türk Silahlı kuvvetlerinde başladı. 27 Mayıs harekâtına Tank KD, Ütğm. Rütbesiyle katıldı. Ordudan ayrıldıktan sonra spikerlik sınavını kazanarak TRT’ de çalışmaya başladı.

1978 yılında Ankara Radyosu müdürü oldu. TRT Televizyonuna da katkıda bulundu. TRT Televizyonunun, uzmanların yanı sıra halkın katıldığı ilk canlı toplu tartışma programı olan ‘ FORUM ‘ u hazırlayıp sunuculuğunu yaptı.

TRT’den ayrılarak Londra’ya gelince BBC Dünya Servisi Türkçe bölümünün yayın sunuculuğuna davet edildi. BBC Türkçe bölümü, İngilizce yayınların dışında, 37 dil arasında, profesyonel sunucu kullanan ilk bölüm unvanına sahip oldu.

15 yıl süren bu görevin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘ Meclis Televizyonu’ nu kurma çalışmalarına davet edildi. Ve bugün etkisiz hale getirilen Meclis TV’nin kuruluş çalışmalarına katılmanın yansıra, OECD’nin yıllık raporunda Türkiye’de demokratikleşme ve şeffaflaşmanın örneği olarak gösterilen yayınların da ilk sunucusu oldu.