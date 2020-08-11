Apple CEO’su Tim Cook, milyarderler kulübüne girdi

39 mins önce
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Dünyada serveti 1 milyar doları aşan kişiler arasına Apple CEO’su Tim Cook da katıldı. Apple’ın hisselerinin bu yıl yüzde 54 oranında değer kazanmasıyla, 9 yıldır şirketin başında olan 59 yaşındaki Cook’un kişisel serveti de arttı.

Compaq ve IBM’de yöneticilik yaptıktan sonra 1998’de Apple’a geçen Cook, Ağustos 2011’de istifa eden ve birkaç hafta sonra da pankreas kanserinden yaşamını yitiren Steve Jobs’un yerine bu göreve gelmişti.

Cook, Apple hisselerinin sadece binde 2’sine sahip. Bu hisselerin toplam değerinin 375 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Ancak geçen yıl itibarıyla çıplak yıllık maaşı 3 milyon dolar olan Cook, Apple’ın performansına endeksli olarak her yıl yüklü miktarda ikramiye aldığı biliniyor.

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