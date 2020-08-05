London Sport’un yönetim kuruluna Kıbrıslı Belediye Lideri atandı

İNGİLTERE’NİN başkenti Londra’nın en büyük ve başarılı spor organizasyonun yönetim kuruluna Kıbrıslı Belediye Lideri Stephen Alambritis atandı.

London Sport isimindeki kurum, Larnaka doğumlu Güney Londra’nın Merton belediyenin lideri Stephen Alambritis yönetim kuruluna seçerek, Alambritis’in Londra’yı dünyanın en aktif ve sportif şehir olması için önemli katkısı olacağına inanıyor.

Merton belediyesi’nde son derece başarılı ve popüler bir lider olan meclis üyesi Akambritis’in, London Sport’un başkentte faaliyet gösteren çeşitli sektör paydaşlarıyla bağlantılarını geliştirmeye yardımcı olacağı düşünülüyor.

Yapılan açıklamaya göre, Alambristis’in böylesi görevi getirilmesi, London Sport kuruluşun işgücünün çeşitliliğini artırmaya odaklanması ve hizmet ettiği toplulukları daha fazla temsil etmesi anlamına geldiği belirtildi.

Londra Gazete’ye özel açıklamalarda bulunan Merton Belediye Lideri Stephen Alambritis, seçilmesinden dolayı oldukça mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:

“London Sport İngiltere’de çok önemli ve büyük başarılara imza atmış bir kurum. Bu organizasyonun bir parçası olmak elbette gurur verici, yaşanan bu olağanüstü dönemde özellikle sporu ön plana koymamız gerekiyor, bunu başarmak içinde çok çalışacağız. İngiltere’de faaliyet gösteren Kıbrıs Rum futbol federasyonu ve Türk Toplum Futbol Federasyonu ile de temasa geçip birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Bu kurumların London Sports ile çalışıp meydana inmesi gerekiyor artık, amatör futbolun dışında farklı sportif aktivitelere dâhil olmaları için toplum üyeleri ile o köprüyü kurmaya hazırım. Bende uzun bir süre sportif açıdan oldukça aktiftim fakat yaşımdan dolayı eskisi kadar değilim artık, ama futbol dışında hentbol gibi oyunlarda var mesela. İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı toplumu farklı spor faaliyetlerine teşvik etmeyi umut ediyorum.”

Stephen Alambritis’in seçilmesi üzerine konuşan London Sport başkanı Jillian Moore şunları söyledi:

“Alambristis’in kurulumuza davet etmekten mutlu duyuyorum. Müthiş bir uzmanlık ve geniş bir bağlantı ağı getiriyor, bunların hepsi bizim işimiz için çok değerli olacak. Mevcut durumlarda, Londra’daki fiziksel aktivitiye teşvik etmemiz her zamankinden daha önemli şu an. Stephen dâhil yeni mütevellilerimizin, mevcut kurulumuzun ve Londra Sports’taki tüm ekibimiz bu görüşümüzü destekliyor. Londra’yı dünyanın en fiziksel olarak aktif şehri yapma vizyonumuza ulaşmamız için hep birlikte çalışacağız.”