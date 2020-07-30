KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’dan bayram mesajı

2 days önce
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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Kurban Bayramı vesilesi ile yazılı bir tebrik mesajı yayımladı. Tuncalı’nın yazılı mesajı şöyle:

“Birleşik Krallık Kıbrıs Türk toplumunun değerli mensupları, sevgili kardeşlerim,

Kurban Bayramımızı Birleşik Krallık’ta siz sevgili kardeşlerimizle birlikte kutlamaktayız. Koronavirüs salgını gölgesinde geçen bugünlerde yinede Bayramımızın sağlık ve huzur dolu hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ederim.

Ülkemizden uzakta kutladığımız her bayram, toplumsal birlikteliğimizin ve kültürel değerlerimizin korunması ve devamı açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu konudaki en önemli husus, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaktır. Birleşik Krallık’ta yaşayan siz değerli kardeşlerimiz milli ve manevi değerlerinize bağlı kalarak, ekonomik, toplumsal ve siyasi hayata katılarak gösterdiğiniz başarılarla her geçen gün daha da gelişip, güçlenmektesiniz. Sizlerin dayanışma ve faaliyetlerinize yardımcı olmak bizler için de çok önemlidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Birleşik Krallık’taki tüm kardeşlerimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutlar, Bayramın milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için birlik, hoşgörü ve dostluğu pekiştirmeye vesile olmasını temenni ederim.”

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