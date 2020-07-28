“İngiltere kadın milli futbol takımında ilk Kıbrıslı Türk olmak istiyorum”

İngiltere’de doğup büyüyen ve aslen Kıbrıslı Türk olan Selin Cemal, İngiltere kadın futbolunun geleceğine damga vurmaya aday.

Şimdilerde 13 yaşında genç ve yetenekli futbolcu olan Selin Cemal, şu an dünyada ve İngiltere’de en başarılı kulüplerden biri olarak bilenen Chelsea’da futbol oynuyor.

Chelsea 14 yaş altı futbol takımında forma giyen Selin Cemal, futbol sevdası hakkında Londra Gazete’ye özel açıklamalarda bulundu.

Yetenekli oyuncu, futbola olan ilgisinin abisini izleyerek başladığını belirterek şöyle konuştu:

“Futbol olan ilgim abimin sayesinde başladı, kendisi bir futbol akademisinde oynuyordu bende her maçına babamla gidip izliyordum. Abimi izlerken futbola olan sevgim ve ilgim oluştu, bende futbol oynamak istedim. Ailemin de desteğiyle kendi çapımda oynamaya başladım ve daha sonra Arsenal futbol takımının 9 yaş altı takımına seçildim. Bu benim için oldukça önemliydi çünkü Arsenal Londra’da en büyük takımlardan biri, bu takım için seçilmem beni motive etti ve sürekli daha iyi oynamak için çok antrenman yaptım.”

FUTBOL SADECE ERKEK OYUNU DEĞİLDİR

Arsenal’ın ardından Chelsea futbol takımına çağrılan Selin Cemal, futbol oynamanın kendisine küçük yaşta birçok faydası olduğunu ama aynı zamanda farklı zorluklarda yaşadığını kaydetti.

Futbol hayatında şimdiye kadar ne tür zorluklar yaşadığı sorusuna yanıt olarak Selin, “Birçok maçlarımız erkek akademisine karşı gerçekleşti, bu maçlar zor geçti ama bizleri daha fazla güçlendirdi. Kadınlar futbol oynamaz diye bir şey yok, futbol sadece erkek oyunu değildir, yetenek ve çok çalışmakla ilgilidir” dedi.

AİLEMİN DESTEĞİYLE BURAYA KADAR GELEBİLDİM

Yoğun bir tempoyla eğitim ve futbol hayatını dengelemeye çalışan yetenekli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Futbolu çok seviyorum hayatımı tamamlıyor ama aynı zaman eğitimim de benim için çok önemli, ikisini de aynı anda idare etmeye çalışıyorum. Elbette bazen zor oluyor ama başarılı olmak için bazı zorluklar elbette olacak. Kendime koyduğum hedefler doğrultusunda küçük yaştan itibaren mücadele ediyorum. Ailem hayatımda büyük bir rol oynuyor, ailemin desteğiyle hayallerimin peşinden koşuyorum. Şu an oynadığım takımın bölgesi kaldığımız bölgeden oldukça uzak ancak ailem çalışma saatlerini buna göre ayarlayıp yeri geldiğinde benim için çok fedakârlık yapıp beni antrenmanlarıma veya maçlarıma götürüyor. Aileme oldukça minnettarım. Ailemin desteğiyle buraya kadar gelebildim.”

A TAKIMA KADAR YÜKSELMEK VE MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTİYORUM

Selin Cemal sözlerini şöyle sonlandırıyor: “Futbol sevdam eğitimimi etkilemediği sürece devam edeceğim, ileride gerekli eğitimimi tamamlayıp iç mimar olmak istiyorum. Futbol’da hedefim ise akademiden sonra A takıma kadar yükselmek ve milli takımda oynamak. İngiltere kadın milli futbol takımında ilk Kıbrıslı Türk olmak istiyorum. Annem ve babam yıllar önce daha iyi bir yaşam ve gelecek için İngiltere’ye göç etmişti, bulundukları yere gelmek için çok çalıştılar ve bende buna şahit oldum. Abim bana çok destek oldu, üniversitede eğitimi devam ediyor ve derslerini ayarlayıp beni antrenmana ve maçlarıma götürüyor. Ailemin desteğiyle zorlukları aşıyorum. Hedefim hayatta iyi yerlere gelip ailemi gururlandırmak. ”