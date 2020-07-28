Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu, Diyanet Başkanını istifaya çağırdı

Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu (ADDP), paylaştığı basın açıklamasında TC Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı’ı istifaya çağırdı.

Yapılan açıklama şöyle:

“Yüz yıl önce, Sevr’i imzalayan Damat Ferit hükümetinin şeyhülislamı Mustafa Sabri, Anadolu’da işgalcilere direnenlere eşkiya demiş, Mustafa Kemal’e lanet etmişti.

Yüz yıl sonra bugün camilerde ezan okunmasını sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okumak en hafif tabirle emperyalizme uşaklık etmektir.

Lozan’ın yıldönümünde Anıtkabir’i ilaçlama bahanesiyle kapatıp Ayasofya da büyük tantanalarla namaz kılanların asıl derdi Cumhuriyet ve Atatürk ile hesaplaşmak ve meydan okumaktır. Ancak unutulmamalıdır ki Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, bu milletin ortak harcıdır onu yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Tarihte Atatürk’e karşı içerde ve dışarda savaş açanlar nasıl perişan oldular ve tarihin karanlık sayfalarında lanetle anıldılar ise bugün de bu değişmeyecek ve Atatürk’e küfür eden ve lanet okuyanlar kendi sözlerinde yok olacaklardır, ve aynı karanlık sayfalarda anılacaklardır.

ADDP dernekleri ve yönetim kurulu adına Cumhuriyetimizin tapusu Lozan Antlaşmasının yıldönümünü kutluyor; Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığının mevcut başkanını derhal istifaya davet ediyoruz.”