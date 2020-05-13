İngiltere’de Türk kuaför ve berberlerden hükümete çağrı: Önlemleri netleştirin

İNGİLTERE’DE kuaförler ve güzellik salonları sektörünü temsil eden meslek kuruluşları, hükümete en erken Temmuz’da yapılması öngörülen açılıştan önce, hijyen kurallarının netleştirilmesi çağrısı yaptı.

Kuaförler, berberler ve güzellik salonlarının açılması için hedeflenen tarihse en erken 4 Temmuz.

İngiltere Türk Berberler Salonu Başkanı Çetin Kartal’a göre ülke genelinde sayıları bini aşkın Türk usulü hizmet veren berber salonu var. Londra’da 42 yıldır hizmet veren Berber Çetin, ülkenin ilk Türk berberi unvanı sahibi.

Çetin, “Sektörümüzde çalışan insanların güvenliği bizim için en önemlisi. Saç ve güzellik sektöründe, müşterilerle çok yakın mesafede çalışılan ve fiziksel temasın kaçınılmaz olduğu bir işte çalışmanın zorlukları konusunda çok sayıda kaygı var. Ne tür koruyucu ekipmanların gerektiği konusunun acilen netleştirilmesine ihtiyacımız var” dedi.

İngiltere’de hükümetin açıkladığı yeniden canlanma planında, hayati olmayan işletmelerin 1 Haziran’dan itibaren aşama aşama açılması öngörülüyor. Kuaförler ve güzellik salonları ise 4 Temmuz’dan sonra bir dizi gereklilik karşılandığı takdirde açılabilecek.

HİJYENİK ORTAMDA HİZMET VERECEKLER

Bir diğer meslek kuruluşu Saç ve Berber Konseyi de, üyelerine ve genel olarak sektöre yeniden açılmadan önceki bu zamanı “sıkı sağlık, güvenlik ve hijyen önlemleri alarak değerlendirme” çağrısında bulundu.

Londra’nın kuzeyinde ve City bölgesinde iki şubesi bulunan I Cut Berber Salonu yöneticileri Erdem Gündoğan ve Aras Bayram da, “Berber salonlarımızın mümkün olduğunca kısa sürede açılmasını istiyoruz. Geri dönüş için en iyi konumda olmak ve birçoklarının sabırsızlıkla beklediği hizmeti vermek için her hazırız. Müşterilerimiz ve personelimizin güvenle geri dönüşünü sağlayacak, sağlık, güvenlik ve hijyen önlemlere odaklanmış halde beklemekteyiz” diye konuştu.

Women Inspire Women bünyesinde faaliyet gösteren WIW Inspire Güzellik ve Kuaför Salon yöneticisi Yıldız Jasmine Armstrong’da, İngiltere’de 2017 istatistiklerine göre Berber, Kuaför ve Güzellik sektörü 6 milyar sterlin yıllık kazanç üretiyor ve 41 binin üzerinde salon bulunmaktadır ve bu sektör 287 bin kişiye iş sağlıyor” dedi.

24 MART’TAN İTİBAREN KAPALILAR

Koronovirüs tedbirleri kapsamında fiziksel temasın oldukça fazla yaşandığı ve sosyal mesafenin korunmasının zor olduğu berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işyerlerinin 24 Mart itibariyle kapatıldığını hatırlatan Jasmine şunları söyledi: “Salgın nedeniyle kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonu esnafı zor durumda kaldı. İngiltere başkanının açıklamasına göre en erken 4 Temmuz da açılması bekleniyor. Bizim vatandaşlarımızın yoğunlukla çalıştığı sektörlerden biri olan berberler, kuaförler ve güzellik salonları en çok etkilenen işyerleri oldu.

İngiltere devleti birçok yardım paketi açıkladı fakat Ankara Anlaşması ile Türkiye’den Nisan /2019 dan sonra gelen kuaför ve berberler bu yardımlardan faydalanamadılar. Çalışma vizesi sadece kuaför ve berber olduğu için diğer işlerde de çalışamadıklarından dolayı uzun zamandır geçim zorluğu çekmekteler ve geleceğe endişe ile bakıyorlar.

İLK TERCİH BERBER VE KUAFÖRLER OLACAK

Özellikle Türkiye’den Ankara anlaşması ile Ocak/Şubat aylarında yeni gelen vatandaşlarımız çok mağdur durumdalar. Yeni gelmeleri sebebiyle daha Sigorta Numarası (National Insurance Number) bile alamadıklarından, çok mağdur durumda kaldılar. Bazıları vizelerini yakmak pahasına da olsa Türkiye’ye döndüler. Diğerleri beraberlerinde getirdikleri birikimleri ile ayakta kalmaya çalışıyorlar ya da bazı derneklerin yiyecek paketlerinden faydalanıyorlar. Biz çok rağbet gören hizmet sektörüyüz, korona virüsü sebebi ile kapalı olmamıza rağmen her gün müşterilerimizden açık mısınız? Ne zaman açılacaksınız? diye telefonlar almaktayız. Özellikle yaşlı müşterilerimiz saçlarını yıkayamadıkları için şikayet etmektedirler. Kısıtlamalar kalkar kalkmaz birçok insanın ilk tercihi berber, kuaför ve güzellik salonları olacak.”