İngiltere’de Türk kuaför ve berberlerden hükümete çağrı: Önlemleri netleştirin

\r\n\r\n\u0130NG\u0130LTERE\u2019DE kuaf\u00f6rler ve g\u00fczellik salonlar\u0131 sekt\u00f6r\u00fcn\u00fc temsil eden meslek kurulu\u015flar\u0131, h\u00fck\u00fcmete en erken Temmuz\u2019da yap\u0131lmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fclen a\u00e7\u0131l\u0131\u015ftan \u00f6nce, hijyen kurallar\u0131n\u0131n netle\u015ftirilmesi \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\nKuaf\u00f6rler, berberler ve g\u00fczellik salonlar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131 i\u00e7in hedeflenen tarihse en erken 4 Temmuz.\r\n\r\n\u0130ngiltere T\u00fcrk Berberler Salonu Ba\u015fkan\u0131 \u00c7etin Kartal\u2019a g\u00f6re \u00fclke genelinde say\u0131lar\u0131 bini a\u015fk\u0131n T\u00fcrk usul\u00fc hizmet veren berber salonu var. Londra\u2019da 42 y\u0131ld\u0131r hizmet veren Berber \u00c7etin, \u00fclkenin ilk T\u00fcrk berberi unvan\u0131 sahibi.\r\n\r\n\u00c7etin, \u201cSekt\u00f6r\u00fcm\u00fczde \u00e7al\u0131\u015fan insanlar\u0131n g\u00fcvenli\u011fi bizim i\u00e7in en \u00f6nemlisi. Sa\u00e7 ve g\u00fczellik sekt\u00f6r\u00fcnde, m\u00fc\u015fterilerle \u00e7ok yak\u0131n mesafede \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan ve fiziksel temas\u0131n ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz oldu\u011fu bir i\u015fte \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n zorluklar\u0131 konusunda \u00e7ok say\u0131da kayg\u0131 var. Ne t\u00fcr koruyucu ekipmanlar\u0131n gerekti\u011fi konusunun acilen netle\u015ftirilmesine ihtiyac\u0131m\u0131z var\u201d dedi.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de h\u00fck\u00fcmetin a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 yeniden canlanma plan\u0131nda, hayati olmayan i\u015fletmelerin 1 Haziran\u2019dan itibaren a\u015fama a\u015fama a\u00e7\u0131lmas\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Kuaf\u00f6rler ve g\u00fczellik salonlar\u0131 ise 4 Temmuz\u2019dan sonra bir dizi gereklilik kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131 takdirde a\u00e7\u0131labilecek.\r\n\r\n\r\nH\u0130JYEN\u0130K ORTAMDA H\u0130ZMET VERECEKLER\r\nBir di\u011fer meslek kurulu\u015fu Sa\u00e7 ve Berber Konseyi de, \u00fcyelerine ve genel olarak sekt\u00f6re yeniden a\u00e7\u0131lmadan \u00f6nceki bu zaman\u0131 \u201cs\u0131k\u0131 sa\u011fl\u0131k, g\u00fcvenlik ve hijyen \u00f6nlemleri alarak de\u011ferlendirme\u201d \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n\r\nLondra\u2019n\u0131n kuzeyinde ve City b\u00f6lgesinde iki \u015fubesi bulunan I Cut Berber Salonu y\u00f6neticileri Erdem G\u00fcndo\u011fan ve Aras Bayram da, \u201cBerber salonlar\u0131m\u0131z\u0131n m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca k\u0131sa s\u00fcrede a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyoruz. Geri d\u00f6n\u00fc\u015f i\u00e7in en iyi konumda olmak ve bir\u00e7oklar\u0131n\u0131n sab\u0131rs\u0131zl\u0131kla bekledi\u011fi hizmeti vermek i\u00e7in her haz\u0131r\u0131z. M\u00fc\u015fterilerimiz ve personelimizin g\u00fcvenle geri d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc sa\u011flayacak, sa\u011fl\u0131k, g\u00fcvenlik ve hijyen \u00f6nlemlere odaklanm\u0131\u015f halde beklemekteyiz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\nWomen Inspire Women b\u00fcnyesinde faaliyet g\u00f6steren WIW Inspire G\u00fczellik ve Kuaf\u00f6r Salon y\u00f6neticisi Y\u0131ld\u0131z Jasmine Armstrong\u2019da, \u0130ngiltere\u2019de 2017 istatistiklerine g\u00f6re Berber, Kuaf\u00f6r ve G\u00fczellik sekt\u00f6r\u00fc 6 milyar sterlin y\u0131ll\u0131k kazan\u00e7 \u00fcretiyor ve 41 binin \u00fczerinde salon bulunmaktad\u0131r ve bu sekt\u00f6r 287 bin ki\u015fiye i\u015f sa\u011fl\u0131yor\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n24 MART\u2019TAN \u0130T\u0130BAREN KAPALILAR\r\nKoronovir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda fiziksel temas\u0131n olduk\u00e7a fazla ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 ve sosyal mesafenin korunmas\u0131n\u0131n zor oldu\u011fu berber, kuaf\u00f6r ve g\u00fczellik salonu gibi i\u015fyerlerinin 24 Mart itibariyle kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Jasmine \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cSalg\u0131n nedeniyle kapat\u0131lan berber, kuaf\u00f6r ve g\u00fczellik salonu esnaf\u0131 zor durumda kald\u0131.\u00a0 \u0130ngiltere ba\u015fkan\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re en erken 4 Temmuz da a\u00e7\u0131lmas\u0131 bekleniyor. Bizim vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n yo\u011funlukla \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 sekt\u00f6rlerden biri olan berberler, kuaf\u00f6rler ve g\u00fczellik salonlar\u0131 en \u00e7ok etkilenen i\u015fyerleri oldu.\r\n\r\n\u0130ngiltere devleti bir\u00e7ok yard\u0131m paketi a\u00e7\u0131klad\u0131 fakat Ankara Anla\u015fmas\u0131 ile T\u00fcrkiye\u2019den Nisan \/2019 dan sonra gelen kuaf\u00f6r ve berberler bu yard\u0131mlardan faydalanamad\u0131lar. \u00c7al\u0131\u015fma vizesi sadece kuaf\u00f6r ve berber oldu\u011fu i\u00e7in di\u011fer i\u015flerde de \u00e7al\u0131\u015famad\u0131klar\u0131ndan dolay\u0131 uzun zamand\u0131r ge\u00e7im zorlu\u011fu \u00e7ekmekteler ve gelece\u011fe endi\u015fe ile bak\u0131yorlar.\r\n\u0130LK TERC\u0130H BERBER VE KUAF\u00d6RLER OLACAK\r\n\u00d6zellikle T\u00fcrkiye\u2019den Ankara anla\u015fmas\u0131 ile Ocak\/\u015eubat aylar\u0131nda yeni gelen vatanda\u015flar\u0131m\u0131z \u00e7ok ma\u011fdur durumdalar. Yeni gelmeleri sebebiyle daha Sigorta Numaras\u0131 (National Insurance Number) bile alamad\u0131klar\u0131ndan, \u00e7ok ma\u011fdur durumda kald\u0131lar. Baz\u0131lar\u0131 vizelerini yakmak pahas\u0131na da olsa T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00f6nd\u00fcler. Di\u011ferleri beraberlerinde getirdikleri birikimleri ile ayakta kalmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yorlar ya da baz\u0131 derneklerin yiyecek paketlerinden faydalan\u0131yorlar. Biz \u00e7ok ra\u011fbet g\u00f6ren hizmet sekt\u00f6r\u00fcy\u00fcz, korona vir\u00fcs\u00fc sebebi ile kapal\u0131 olmam\u0131za ra\u011fmen her g\u00fcn m\u00fc\u015fterilerimizden a\u00e7\u0131k m\u0131s\u0131n\u0131z? Ne zaman a\u00e7\u0131lacaks\u0131n\u0131z? diye telefonlar almaktay\u0131z. \u00d6zellikle ya\u015fl\u0131 m\u00fc\u015fterilerimiz sa\u00e7lar\u0131n\u0131 y\u0131kayamad\u0131klar\u0131 i\u00e7in \u015fikayet etmektedirler. K\u0131s\u0131tlamalar kalkar kalkmaz bir\u00e7ok insan\u0131n ilk tercihi berber, kuaf\u00f6r ve g\u00fczellik salonlar\u0131 olacak.\u201d