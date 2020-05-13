Konsey “Evde Kal” “Yalnız Değilsiniz” projesini YTB desteği ile gerçekleştirdi

İNGİLTERE Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile işbirliği yaparak, koronavirüs krizinde toplumumuzda zor durumda kalmış kişilere yardım ediyor. Geçtiğimiz hafta 160 kişiye temel gıda ve ev ürünlerinden oluşan yardım paketleri, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek ulaştırıldı. Yardımlara devam edecek olan Konsey, kendini izole etmiş, zor durumda olan, kronik rahatsızlığı sebebiyle evden çıkamayan kişilerin veya tanıdıklarının kendilerine info@ctcauk.com adresi üzerinden ulaşmasını istedi.

İngiltere’de Mart ayında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladığından beri Konsey, topluma çeşitli konularda destek olmak için çabalıyor. Bir yandan Londra’daki toplumumuzda yaşlı ve zor durumda olan kişileri yoklarken, bir yandan da geri dönüş uçuşlarıyla, İngiltere’deki KKTC vatandaşlarını evlerine, KKTC’de kalan İngiliz vatandaşlarını da Birleşik Krallık’a getirebilmek için çalışıyor.

Konsey Geçmiş Başkanı ve Danışma Kurulu Üyesi olan Leyla Kemal, koronavirüs korkusuyla dışarı çıkamayan ve haftalardır kimseyle konuşmamış olan bazı kişilerin yaşadıklarını, Türkiye Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olan ve yurtdışında yaşayan Türklerin refahından sorumlu kişiler tarafından arandığında onlarla paylaştı. Hayatlarını kaybeden ailelere baş sağlığında bulunmak isteyen sorumlular, ardından Britanya’da Türk toplumunun karşılaştığı yaşanan sıkıntı ve sorunların neler olduğu hakkında bilgi aldı. YTB Avrupa Başkanı Sibel Beşevli ve İngiltere sorumlusu Hüseyin Çalışkan, Kemal’e ulaşarak YTB’nin Covid 19 için projeler hazırladığını ve müracaat edebileceklerini duyurdu.

Projenin hedefi 16 farklı posta kodundaki bölgede bulunan yaklaşık 150 haneye yardım etmekti. Yapılan araştırmalar sonucunda 40 farklı bölgedeki 198 haneye yardımların dağıtılmasına karar verildi.

4-10 Mayıs tarihleri arasında Konsey ve taşıma şirketleri sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek ihtiyaç sahiplerine yardım paketlerini ulaştırıldı.

Böbrek yetmezliği olan, bağışıklık sebebiyle izolasyon yapması gereken ama haftada üç gün diyalize girmek için hastaneye gitmek zorunda olan bir baba, yapılan yardımdan çok etkilendi ve onu böyle zor bir zamanda hatırlayan herkese teşekkür etti.

81 yaşındaki Alzheimer hastası annesiyle kalan, yalnız ve çalışan bir kadın ise yardım almak için başvurmasa da, Konsey onu buldu. 7 haftadır hiçbir yardım almamış olan kadının kızı paketi gördüğünde mutluluktan ağladı.

Yardım paketlerini alan ihtiyaç sahipleri, YTB ve Konsey’e bu düşünceli davranışları için teşekkür etti.