Kıbrıs Türk Mühendisler Birliğinden Koronavirüs mağdurlarına yardım paketi

3 hours önce
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Koronavirüs salgını sonrası aralarında toplum üyelerimizin de olduğu pek çok insan, maddi ve manevi sorunlar yaşıyor.

Özellikle maddi sorunları sebebiyle gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamakta sıkını çekenlerin en büyük destekçileri ise bağış yapan ve ellerindekini paylaşmayı becerebilen cömert insanlar ve onların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran kurumlar oluyor.

Birleşik Krallık’ta yaşayan toplum üyelerimizin yönettiği kurum ve kuruluşlar, salgının olumsuz etkilerini gösterdiği ilk günden itibaren organize bir şekilde yardıma muhtaç insanların ellerinden tutuyor.

Bu kurumlardan biri de Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği oldu; kurum tarafından oluşturulan fon ile tespit edebildikleri ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Gerçekleştirilen yardımlar hakkında Kıbrıs Türk Mühendisler Birliği tarafından açıklama yapıldı:

“Üyelerimiz arasında toplanan bağışlarla oluşturulan bir fondan İngiltere’de yaşayan ve muhtaç durumda olan aile ve toplum üyelerimize küçük de olsa bir yiyecek paketi dağıtımı yapılıyor.

Yönetim kurulu üyemiz Feriha Sergen ve Dr. Küçük Okulu yöneticisi Ulaş Tozun ile birlikte hazırladıkları yiyecek paketlerini tespit edebildikleri ihtiyaç sahibi aile ve toplum üyelerimize dağıtım yapmışlardır.

Elimizdeki sınırlı imkanlarla topluma bu zor günlerde yardım edebilmekten mutluyuz.”

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