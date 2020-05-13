Kıbrıs Türk Mühendisler Birliğinden Koronavirüs mağdurlarına yardım paketi

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sonras\u0131 aralar\u0131nda toplum \u00fcyelerimizin de oldu\u011fu pek \u00e7ok insan, maddi ve manevi sorunlar ya\u015f\u0131yor.\r\n\r\n\u00d6zellikle maddi sorunlar\u0131 sebebiyle g\u0131da ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 dahi kar\u015f\u0131lamakta s\u0131k\u0131n\u0131 \u00e7ekenlerin en b\u00fcy\u00fck destek\u00e7ileri ise ba\u011f\u0131\u015f yapan ve ellerindekini payla\u015fmay\u0131 becerebilen c\u00f6mert insanlar ve onlar\u0131n yard\u0131mlar\u0131n\u0131 ihtiya\u00e7 sahiplerine ula\u015ft\u0131ran kurumlar oluyor.\r\n\r\nBirle\u015fik Krall\u0131k\u2019ta ya\u015fayan toplum \u00fcyelerimizin y\u00f6netti\u011fi kurum ve kurulu\u015flar, salg\u0131n\u0131n olumsuz etkilerini g\u00f6sterdi\u011fi ilk g\u00fcnden itibaren organize bir \u015fekilde yard\u0131ma muhta\u00e7 insanlar\u0131n ellerinden tutuyor.\r\n\r\nBu kurumlardan biri de K\u0131br\u0131s T\u00fcrk M\u00fchendisler Birli\u011fi oldu; kurum taraf\u0131ndan olu\u015fturulan fon ile tespit edebildikleri ihtiya\u00e7 sahiplerine g\u0131da yard\u0131m\u0131 yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\nGer\u00e7ekle\u015ftirilen yard\u0131mlar hakk\u0131nda K\u0131br\u0131s T\u00fcrk M\u00fchendisler Birli\u011fi taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131:\r\n\r\n\u201c\u00dcyelerimiz aras\u0131nda toplanan ba\u011f\u0131\u015flarla olu\u015fturulan bir fondan \u0130ngiltere\u2019de ya\u015fayan ve muhta\u00e7 durumda olan aile ve toplum \u00fcyelerimize k\u00fc\u00e7\u00fck de olsa bir yiyecek paketi da\u011f\u0131t\u0131m\u0131 yap\u0131l\u0131yor.\r\n\r\nY\u00f6netim kurulu \u00fcyemiz Feriha Sergen ve Dr. K\u00fc\u00e7\u00fck Okulu y\u00f6neticisi Ula\u015f Tozun ile birlikte haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 yiyecek paketlerini tespit edebildikleri ihtiya\u00e7 sahibi aile ve toplum \u00fcyelerimize da\u011f\u0131t\u0131m yapm\u0131\u015flard\u0131r.\r\n\r\nElimizdeki s\u0131n\u0131rl\u0131 imkanlarla topluma bu zor g\u00fcnlerde yard\u0131m edebilmekten mutluyuz.\u201d