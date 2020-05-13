Türkiye’de tatil yerleri için “Sağlıklı Turizm Sertifikası” dönemi başlıyor

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada, 2020 yaz sezonu itibarıyla geçerli olacak sağlıklı turizm sertifikasyon programının, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede bir dizi tedbiri içerdiğini anımsattı.

”Hazırladığımız sertifika programı, misafirlerimizin Türkiye tatillerini güvenli ve hijyenik bir şekilde gönül rahatlığıyla geçirmesini sağlayacak” diyen Ersoy, şunları kaydetti:

”Başlattığımız program, ülkemizde tatile gelecek turistlere, kullanacakları hava, deniz ve kara ulaşım araçlarını, iniş yaptıkları limanları, tatil deneyimini yaşayacakları tüm tesisleri, kendilerine hizmet verecek çalışanları ve hatta kendi sağlık durumları kapsayan önleyici ve koruyucu adımları içeriyor. Tüm ulaşım ve konaklama tesislerimizi, sertifikayı alarak sağlıklı bir tatil için gerekli tüm önlemleri almaya teşvik edeceğiz.”

1 Haziran’da açıklanacak

Havalimanı işletmeciliği, yerli hava yolları, karayolları ve turizm tesisleri için ayrı ayrı oluşturulan pandemi protokolleri ve sertifikasyon süreçlerini 04 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla tamamladıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, ”Otel işletmeleri için de sertifikasyon süreçlerini Mayıs ayı itibarıyla hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sertifikasyonu alan tesisleri 01 Haziran 2020 tarihi itibarıyla Bakanlığımız web sayfası da dahil olmak üzere tüm kanallardan duyuracağız” diye konuştu.