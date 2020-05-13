Türkiye’de tatil yerleri için “Sağlıklı Turizm Sertifikası” dönemi başlıyor

\r\n\r\nT\u00fcrkiye K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Mehmet Nuri Ersoy, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada,\u00a02020 yaz sezonu itibar\u0131yla ge\u00e7erli olacak sa\u011fl\u0131kl\u0131 turizm sertifikasyon\u00a0program\u0131n\u0131n,\u00a0ula\u015f\u0131mdan konaklamaya, tesis \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131ndan yolcular\u0131n kendi sa\u011fl\u0131k durumuna uzanan geni\u015f bir yelpazede bir dizi tedbiri i\u00e7erdi\u011fini an\u0131msatt\u0131.\r\n\r\n''Haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131m\u0131z sertifika program\u0131, misafirlerimizin T\u00fcrkiye tatillerini g\u00fcvenli ve hijyenik bir \u015fekilde g\u00f6n\u00fcl rahatl\u0131\u011f\u0131yla ge\u00e7irmesini sa\u011flayacak'' diyen Ersoy, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n''Ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131m\u0131z program, \u00fclkemizde tatile gelecek turistlere, kullanacaklar\u0131 hava, deniz ve kara ula\u015f\u0131m ara\u00e7lar\u0131n\u0131, ini\u015f yapt\u0131klar\u0131 limanlar\u0131, tatil deneyimini ya\u015fayacaklar\u0131 t\u00fcm tesisleri, kendilerine hizmet verecek \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ve hatta kendi sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131 kapsayan \u00f6nleyici ve koruyucu ad\u0131mlar\u0131 i\u00e7eriyor. T\u00fcm ula\u015f\u0131m ve konaklama tesislerimizi, sertifikay\u0131 alarak sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir tatil i\u00e7in gerekli t\u00fcm \u00f6nlemleri almaya te\u015fvik edece\u011fiz.''\r\n1 Haziran'da a\u00e7\u0131klanacak\r\nHavaliman\u0131 i\u015fletmecili\u011fi, yerli hava yollar\u0131, karayollar\u0131 ve turizm tesisleri i\u00e7in ayr\u0131 ayr\u0131 olu\u015fturulan pandemi protokolleri ve sertifikasyon s\u00fcre\u00e7lerini 04 May\u0131s 2020 tarihi itibar\u0131yla tamamlad\u0131klar\u0131n\u0131 hat\u0131rlatan Bakan Ersoy,\u00a0''Otel i\u015fletmeleri i\u00e7in de sertifikasyon s\u00fcre\u00e7lerini May\u0131s ay\u0131 itibar\u0131yla hayata ge\u00e7irmeyi planl\u0131yoruz. Bu sertifikasyonu alan tesisleri 01 Haziran 2020 tarihi itibar\u0131yla Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z web sayfas\u0131 da dahil olmak \u00fczere t\u00fcm kanallardan duyuraca\u011f\u0131z'' diye konu\u015ftu.