İngiliz ordusundan koronavirüse ‘sinek spreyi’ önlemi

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de, ordu personelinin koronavir\u00fcsten (COVID-19) korunmas\u0131 i\u00e7in da\u011f\u0131t\u0131lan sinek kovucu spreyler tepkiye neden oldu.\r\n\r\nTepkiler \u00fczerine a\u00e7\u0131klama yapan \u0130ngiltere Savunma Bakan\u0131 Ben Wallace, "Daha zay\u0131f Citriodiol sprey \u00e7\u00f6zeltileri cilt \u00fczerinde bir bariyer olu\u015fturuyor. Bunun, SARS vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn varyasyonlar\u0131na kar\u015f\u0131 bir bariyer sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 biliniyor.\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n"Ba\u015fhekim tavsiye etti"\r\nWallace s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti: "Bula\u015f\u0131c\u0131 hastal\u0131k dan\u0131\u015fmanlar\u0131, patoloji dan\u0131\u015fmanlar\u0131 ve halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 uzmanlar\u0131 da dahil olmak \u00fczere konunun uzmanlar\u0131yla g\u00f6r\u00fc\u015fen ba\u015fhekim, Citriodiol'un bir zarar\u0131 olmayaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi; COVID-19'a kar\u015f\u0131 \u00f6nlem ama\u00e7l\u0131 kullan\u0131lmas\u0131n\u0131 tavsiye etti.\u201d