İngiliz ordusundan koronavirüse ‘sinek spreyi’ önlemi

İngiltere’de, ordu personelinin koronavirüsten (COVID-19) korunması için dağıtılan sinek kovucu spreyler tepkiye neden oldu.

Tepkiler üzerine açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, “Daha zayıf Citriodiol sprey çözeltileri cilt üzerinde bir bariyer oluşturuyor. Bunun, SARS virüsünün varyasyonlarına karşı bir bariyer sağladığı biliniyor.” ifadelerini kullandı.

“Başhekim tavsiye etti”

Wallace sözlerine şöyle devam etti: “Bulaşıcı hastalık danışmanları, patoloji danışmanları ve halk sağlığı uzmanları da dahil olmak üzere konunun uzmanlarıyla görüşen başhekim, Citriodiol’un bir zararı olmayacağını söyledi; COVID-19’a karşı önlem amaçlı kullanılmasını tavsiye etti.”