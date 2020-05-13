İngiltere İş Dünyası Bakanı güvenli çalışma yöntemleri konusunda sendikalarla konsensüse vardı

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nG\u00fcnl\u00fck koronavir\u00fcs bilgilendirme toplant\u0131s\u0131nda konu\u015fan \u0130\u015f D\u00fcnyas\u0131 Bakan\u0131 Alok Sharma, \u0130ngiltere'de koronavir\u00fcs k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131n gev\u015fetilmesi y\u00f6n\u00fcnde at\u0131lan ad\u0131mlar kapsam\u0131nda, g\u00fcvenli bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fma y\u00f6ntemleri konusunda sendikalarla ve i\u015fletmelerle konsens\u00fcse vard\u0131klar\u0131 kan\u0131s\u0131nda oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\nBakan, i\u015fverenlere sendikalarla ve i\u015f\u00e7ilerle i\u015fbirli\u011fi halinde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\nSharma, i\u015fyerlerinin g\u00fcvenli\u011fi sa\u011flamak i\u00e7in yeni y\u00f6ntemler kullanmas\u0131 gerekti\u011fini, h\u00fck\u00fcmetin bu konuda rehber yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve birlikte \u00e7al\u0131\u015farak gerekenlerin yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\u0130ngiltere'de son 24 saatte teyit edilen vaka say\u0131s\u0131 3403, can kayb\u0131 ise 627 oldu. B\u00f6ylece toplam vaka say\u0131s\u0131 226 bini a\u015farken, \u00f6lenlerin say\u0131s\u0131 da 32 bin 692'ye y\u00fckseldi.\r\n\u0130ngiltere Maliye Bakan\u0131 Rishi Sunak da d\u00fcn, koronavir\u00fcs nedeniyle \u00e7al\u0131\u015famayanlar\u0131n i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek \u00fczere 2 bin 500 sterline kadarki maa\u015flar\u0131n\u0131 Ekim'e kadar \u00f6demeye devam edeceklerini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.