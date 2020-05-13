İngiltere İş Dünyası Bakanı güvenli çalışma yöntemleri konusunda sendikalarla konsensüse vardı

Günlük koronavirüs bilgilendirme toplantısında konuşan İş Dünyası Bakanı Alok Sharma, İngiltere’de koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesi yönünde atılan adımlar kapsamında, güvenli bir şekilde çalışma yöntemleri konusunda sendikalarla ve işletmelerle konsensüse vardıkları kanısında olduğunu söyledi.

Bakan, işverenlere sendikalarla ve işçilerle işbirliği halinde çalışmaları çağrısı yaptı.

Sharma, işyerlerinin güvenliği sağlamak için yeni yöntemler kullanması gerektiğini, hükümetin bu konuda rehber yayınladığını ve birlikte çalışarak gerekenlerin yapılacağını kaydetti.

İngiltere’de son 24 saatte teyit edilen vaka sayısı 3403, can kaybı ise 627 oldu. Böylece toplam vaka sayısı 226 bini aşarken, ölenlerin sayısı da 32 bin 692’ye yükseldi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da dün, koronavirüs nedeniyle çalışamayanların işten çıkarılmasını önlemek üzere 2 bin 500 sterline kadarki maaşlarını Ekim’e kadar ödemeye devam edeceklerini açıklamıştı.