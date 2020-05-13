İngiltere-Galler sınırındaki golf kulübü farklı kurallara tabi olmaktan şikayetçi

5 hours önce
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Llanymynech Golf Kulübü

Birleşik Krallığı oluşturan bölgelerden İngiltere ve Galler’in ortasında yer alan bir golf kulübünde, şimdiye dek görülmemiş bir sorun yaşanıyor.

İngiltere’deki yeni kurallara göre yarından itibaren 18 deliklik parkurun tamamı oynanabiliyor.

Ancak Galler’de golf kulüplerinin açılmasına henüz izin verilmedi.

Llanymynech Golf Kulübü’ndeki 15 deliğin hepsi sınırın Galler tarafında yer alıyor.

İki delik İngiltere tarafında, dördüncü delik ise Galler ve İngiltere sınırları arasında bölünüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, birbiriyle çelişen kuralların, sınır bölgelerinde yaşanlarını uyumunu engellediği için hayalkırıklığı duyulduğu belirtildi.

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