İngiltere-Galler sınırındaki golf kulübü farklı kurallara tabi olmaktan şikayetçi

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBirle\u015fik Krall\u0131\u011f\u0131 olu\u015fturan b\u00f6lgelerden \u0130ngiltere ve Galler'in ortas\u0131nda yer alan bir golf kul\u00fcb\u00fcnde, \u015fimdiye dek g\u00f6r\u00fclmemi\u015f bir sorun ya\u015fan\u0131yor.\r\n\u0130ngiltere'deki yeni kurallara g\u00f6re yar\u0131ndan itibaren 18 deliklik parkurun tamam\u0131 oynanabiliyor.\r\nAncak Galler'de golf kul\u00fcplerinin a\u00e7\u0131lmas\u0131na hen\u00fcz izin verilmedi.\r\nLlanymynech Golf Kul\u00fcb\u00fc'ndeki 15 deli\u011fin hepsi s\u0131n\u0131r\u0131n Galler taraf\u0131nda yer al\u0131yor.\r\n\u0130ki delik \u0130ngiltere taraf\u0131nda, d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc delik ise Galler ve \u0130ngiltere s\u0131n\u0131rlar\u0131 aras\u0131nda b\u00f6l\u00fcn\u00fcyor.\r\nKul\u00fcpten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, birbiriyle \u00e7eli\u015fen kurallar\u0131n, s\u0131n\u0131r b\u00f6lgelerinde ya\u015fanlar\u0131n\u0131 uyumunu engelledi\u011fi i\u00e7in hayalk\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 duyuldu\u011fu belirtildi.