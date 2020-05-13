İngiltere ekonomisi 2008’den bu yana en hızlı daralmasını yaşadı

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere ekonomisi 2020'nin ilk \u00e7eyre\u011finde, 2008'deki finansal krizden bu yana en h\u0131lz\u0131 daralmas\u0131n\u0131 ya\u015fad\u0131.\r\n\u0130ngiltere Ulusal \u0130statistik Kurumu'nun verilerine g\u00f6re y\u0131l\u0131n ilk \u00fc\u00e7 ay\u0131 ekonomi y\u00fczde 2 darald\u0131.\r\n2019'da da ekonominin b\u00fcy\u00fcme oran\u0131 s\u0131f\u0131rd\u0131.\r\nUzmanlar, ekonomi yeniden toparlanmadan \u00f6nce, ikinci \u00e7eyrekteki d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fcn ilk \u00e7eyrekten daha b\u00fcy\u00fck olac\u011fa\u0131n\u0131 tahmin ediyor.\r\nMaliye Bakan\u0131 Rishi Sunak, \u0130ngiltere\u2019de ekonominin k\u00fc\u00e7\u00fclmesinin \u201cs\u00fcrpriz olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131\u201d koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n \u0130ngiltere\u2019yi, d\u00fcnyadaki ba\u015fka bir\u00e7ok \u00fclke gibi b\u00fcy\u00fck oranda etkiledi\u011fini s\u00f6yledi:\r\n\u201cBu sebeple insanlar\u0131n i\u015fleri, gelirleri ve temel ihtiya\u00e7lar\u0131 i\u00e7in, i\u015f yerlerini desteklemek i\u00e7in e\u015fi g\u00f6r\u00fclmemi\u015f ad\u0131mlar at\u0131yoruz. Bu \u015fekilde bu s\u00fcreci atlatabiliriz daha g\u00fc\u00e7l\u00fc olarak \u00e7\u0131kabiliriz.\u201d