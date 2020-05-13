İngiltere’de bir evsize ‘haklı sebep olmadan yaşadığı yeri terk etmek’ suçlamasıyla dava açıldı

\r\n\u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti Londra'da bir evsiz hakk\u0131nda koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda "hakl\u0131 bir sebep olmadan ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 yere terk etmek" su\u00e7lamas\u0131yla dava a\u00e7\u0131ld\u0131.\r\n45 ya\u015f\u0131ndaki Sultan Mansour adl\u0131 ki\u015finin 5 May\u0131s'ta Liverpool Street Tren \u0130stasyonu'nda kendisini 10 g\u00fcn \u00f6nce uyaran bir polis memuru taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nMansour d\u00fcn yap\u0131lan ilk duru\u015fmada evsiz oldu\u011funu s\u00f6yledi ve su\u00e7lamay\u0131 kabul etmedi.\r\nYasa evsizleri kapsam\u0131yor\r\nDavan\u0131n yarg\u0131c\u0131 savc\u0131l\u0131\u011fa, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 i\u00e7in getirilen s\u0131n\u0131rlamalar\u0131n evsiz ki\u015fileri kapsamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlatt\u0131. Ancak savc\u0131l\u0131k Mansour'un polis memuruna daha \u00f6nce bir kez markete, bir kez de k\u0131z arkada\u015f\u0131n\u0131 g\u00f6rmeye gitti\u011fini s\u00f6yledi\u011fini belirterek davada \u0131srarc\u0131 oldu.\r\n\r\nSavc\u0131l\u0131\u011f\u0131n ba\u015fvurusunda "Mansour'un ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 yerin d\u0131\u015f\u0131nda oldu\u011fu, yani sabit bir adresinin olmad\u0131\u011f\u0131 ya da polise adres bilgilerini vermeyi reddetti\u011fi" \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.