İngiltere’de bir evsize ‘haklı sebep olmadan yaşadığı yeri terk etmek’ suçlamasıyla dava açıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir evsiz hakkında koronavirüs salgınında "haklı bir sebep olmadan yaşadığı yere terk etmek" suçlamasıyla dava açıldı.

5 hours önce
0 528 Bir dakikadan az

İngiltere’nin başkenti Londra’da bir evsiz hakkında koronavirüs salgınında “haklı bir sebep olmadan yaşadığı yere terk etmek” suçlamasıyla dava açıldı.

45 yaşındaki Sultan Mansour adlı kişinin 5 Mayıs’ta Liverpool Street Tren İstasyonu’nda kendisini 10 gün önce uyaran bir polis memuru tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Mansour dün yapılan ilk duruşmada evsiz olduğunu söyledi ve suçlamayı kabul etmedi.

Yasa evsizleri kapsamıyor

Davanın yargıcı savcılığa, koronavirüs salgını için getirilen sınırlamaların evsiz kişileri kapsamadığını hatırlattı. Ancak savcılık Mansour’un polis memuruna daha önce bir kez markete, bir kez de kız arkadaşını görmeye gittiğini söylediğini belirterek davada ısrarcı oldu.

Savcılığın başvurusunda “Mansour’un yaşadığı yerin dışında olduğu, yani sabit bir adresinin olmadığı ya da polise adres bilgilerini vermeyi reddettiği” öne sürüldü.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
230

İngiltere’de Türk kuaför ve berberlerden hükümete çağrı: Önlemleri netleştirin

4 hours önce
105

İngiltere İş Dünyası Bakanı güvenli çalışma yöntemleri konusunda sendikalarla konsensüse vardı

5 hours önce
58

İngiltere ekonomisi 2008’den bu yana en hızlı daralmasını yaşadı

1 day önce
1,507

İngiltere’nin koronavirüs krizini ele alışı dünya basınında da eleştiriliyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.