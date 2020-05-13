Normalleşmede İlk Adım Bugün Atıldı

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de yeni tip koronavir\u00fcs (Kovid-19) salg\u0131n\u0131yla m\u00fccadele kapsam\u0131nda hayata ge\u00e7irilen k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n bug\u00fcn bir k\u0131sm\u0131 kald\u0131r\u0131larak, sosyal hayatta normalle\u015fme yolunda ilk ad\u0131m at\u0131ld\u0131.\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmetin yol haritas\u0131na g\u00f6re, bug\u00fcn ba\u015flayan normalle\u015fmenin ilk a\u015famas\u0131yla art\u0131k insanlar\u0131n d\u0131\u015far\u0131da daha fazla zaman ge\u00e7irmesine izin verilecek.\r\n\r\nVatanda\u015flar parklarda g\u00fcne\u015flenebilecek, piknik yapabilecek ve bal\u0131k tutabilecek. Kat\u0131 sosyal mesafe kurallar\u0131na uymalar\u0131 ve aralar\u0131nda 2 metre b\u0131rakmalar\u0131 \u015fart\u0131yla ba\u015fka bir hane \u00fcyesiyle g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclebilecek.\r\n\r\nTenis kortlar\u0131, golf kul\u00fcpleri ve basketbol sahalar\u0131 dahil a\u00e7\u0131k hava spor tesisleri yeniden a\u00e7\u0131lacak. Bu yerlerde ki\u015filer tek ba\u015flar\u0131na, hane halk\u0131 \u00fcyeleri ve sosyal mesafe kurallar\u0131na ba\u011fl\u0131 kalarak ba\u015fka biriyle oyun oynayabilecek. G\u00fcn i\u00e7inde istenildi\u011fi kadar d\u0131\u015far\u0131da egzersiz yap\u0131labilecek.\r\n\r\nAyr\u0131ca k\u0131rsal alanlara, milli parklara ve plajlara gidilebilecek, d\u0131\u015far\u0131da vakit ge\u00e7irmek \u015fart\u0131yla mesafe s\u0131n\u0131r\u0131 bulunmadan seyahat edilebilecek. Toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131ndan ka\u00e7\u0131n\u0131lmas\u0131 tavsiye edildi\u011finden bu gibi seyahatler ancak \u00f6zel ara\u00e7larla yap\u0131lacak.\r\n\r\nEvde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olmayan in\u015faat veya fabrika i\u015f\u00e7ileri gibi \u00e7al\u0131\u015fanlar, i\u015f yerlerinde g\u00fcvenlik prosed\u00fcrlerinin sa\u011flanmas\u0131 \u015fart\u0131yla i\u015fba\u015f\u0131 yapabilecek.\r\n\r\nDEVAM EDEN YASAKLAR\r\n\r\nTatile \u00e7\u0131k\u0131lamayacak, yazl\u0131k evlerde kal\u0131namayacak, yard\u0131m etmek amac\u0131yla olmad\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrece arkada\u015flar veya hane halk\u0131 olmayan aile \u00fcyelerinin evlerine gidilemeyecek.\r\n\r\nHalka a\u00e7\u0131k havuzlarda y\u00fcz\u00fclmeyecek, \u00e7ocuk bah\u00e7eleri veya a\u00e7\u0131k hava spor salonlar\u0131ndan yararlan\u0131lamayacak. Kapal\u0131 spor salonlar\u0131, kapal\u0131 y\u00fczme havuzlar\u0131, kapal\u0131 e\u011flence merkezleri veya tesisler kullan\u0131lamayacak.\r\n\r\nBarlar, gece kul\u00fcpleri, restoranlar ve tiyatrolar gibi i\u015fletmeler kapal\u0131 kalmaya devam edecek.\r\n\r\nKurallar\u0131 ihlal edenlere verilen para cezas\u0131, 60 sterlinden 100 sterline \u00e7\u0131kar\u0131lacak. Her ihlalde bu miktar katlanacak ve 3 bin 200 sterline kadar para cezas\u0131 kesilebilecek.\r\n\r\n\u0130K\u0130NC\u0130 A\u015eAMADA OKULLAR, \u00dc\u00c7\u00dcNC\u00dc A\u015eAMADA OTELLER\r\n\r\nPlana g\u00f6re 1 Haziran'da ge\u00e7ilecek ikinci a\u015famada, baz\u0131 ma\u011fazalar a\u00e7\u0131labilecek ve ilkokuldan ba\u015flamak \u00fczere \u00f6\u011frenciler dersba\u015f\u0131 yapacak.\r\n\r\nTemmuz ay\u0131nda ba\u015flamas\u0131 planlanan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc a\u015famada da g\u00fcvenli olmalar\u0131 ve sosyal mesafe kurallar\u0131n\u0131 uygulamalar\u0131 \u015fart\u0131yla oteller ve halka a\u00e7\u0131k yerler yeniden a\u00e7\u0131lacak.\r\n\r\nKovid-19 kaynakl\u0131 can kayb\u0131n\u0131n 32 bini ge\u00e7ti\u011fi \u0130ngiltere, \u00f6l\u00fcm say\u0131s\u0131 bak\u0131m\u0131ndan d\u00fcnyada ABD'den sonra ikinci, Avrupa'da ise birinci s\u0131rada bulunuyor.