Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle 627 kişi daha yaşamını yitirerek toplam sayı 32 bin 692 oldu

Koronavirüs Birleşik Krallık’ta can almaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara ve alınan tüm önemlere rağmen yayılmaya devam eden ölümcül virüs 627 kişinin daha yaşamına son verdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Mayıs saat 17.00 itibarıyla salgın sebebiyle ülkede hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 32 bin 692 kişiye ulaştı.

Bakanlığın internetten yaptığı açıklamada son 24 saatte 60 bin 410 kişiye, 85 bin 293 adet test yapıldığı, test yapılan kişilerden 3 bin 403’ünde virüse rastlandığı belirtildi.

Ayrıca 12 Mayıs saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık genelinde toplam 1 milyon 460 bin 517 kişiye, toplamda 2 milyon 7 bin 146 adet test yapıldığı, test yapılan kişilerden 226 bin 463’ünde virüse rastlandığı açıklandı.

Koronavirüse yakalan toplam 226 bin 463 kişiden, 32 bin 692’sinin hayatını kaybettiği açıklanırken, geri kalan 193 bin 771 kişinin sağlık durumları hakkında henüz net bir açıklama yapılmış değil.