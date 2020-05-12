Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle 627 kişi daha yaşamını yitirerek toplam sayı 32 bin 692 oldu

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs Birle\u015fik Krall\u0131k\u2019ta can almaya devam ediyor. Yap\u0131lan t\u00fcm uyar\u0131lara ve al\u0131nan t\u00fcm \u00f6nemlere ra\u011fmen yay\u0131lmaya devam eden \u00f6l\u00fcmc\u00fcl vir\u00fcs 627 ki\u015finin daha ya\u015fam\u0131na son verdi.\r\n\r\n\u0130ngiltere Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 11 May\u0131s saat 17.00 itibar\u0131yla salg\u0131n sebebiyle \u00fclkede hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin toplam say\u0131s\u0131 32 bin 692 ki\u015fiye ula\u015ft\u0131.\r\n\r\nBakanl\u0131\u011f\u0131n internetten yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada son 24 saatte 60 bin 410 ki\u015fiye, 85 bin 293 adet test yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, test yap\u0131lan ki\u015filerden 3 bin 403\u2019\u00fcnde vir\u00fcse rastland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nAyr\u0131ca 12 May\u0131s saat 09.00 itibar\u0131yla Birle\u015fik Krall\u0131k genelinde toplam 1 milyon 460 bin 517 ki\u015fiye, toplamda 2 milyon 7 bin 146 adet test yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, test yap\u0131lan ki\u015filerden 226 bin 463\u2019\u00fcnde vir\u00fcse rastland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nKoronavir\u00fcse yakalan toplam 226 bin 463 ki\u015fiden, 32 bin 692\u2019sinin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi a\u00e7\u0131klan\u0131rken, geri kalan 193 bin 771 ki\u015finin sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131 hakk\u0131nda hen\u00fcz net bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lm\u0131\u015f de\u011fil.