İngiltere’nin koronavirüs krizini ele alışı dünya basınında da eleştiriliyor

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019nin koronavir\u00fcs kaynakl\u0131 \u00f6l\u00fcmlerde Avrupa\u2019n\u0131n ilk s\u0131ras\u0131na y\u00fckselmesinin ard\u0131ndan d\u00fcnya bas\u0131n\u0131nda \u0130ngiltere\u2019nin koronavir\u00fcsle m\u00fccadele uygulamalar\u0131 ele\u015ftirildi.\r\nBu ele\u015ftirileri derleyen Guardian gazetesi, uluslararas\u0131 sa\u011fl\u0131k sistemlerinin geli\u015ftirilmesini savunmas\u0131n\u0131n uzun s\u00fcredir \u0130ngiltere\u2019nin diplomatik a\u00e7\u0131dan g\u00fc\u00e7l\u00fc \u00f6zelliklerinden biri oldu\u011funu fakat bu koronavir\u00fcs krizi s\u0131ras\u0131ndaki performans\u0131n\u0131n bu alandaki etkinli\u011fini azaltabilece\u011fini yazd\u0131.\r\nAlman Die Zeit\u00a0gazetesi \u201cB\u00fcy\u00fck Britanya\u2019da enfeksiyon, denetlenmeden uzun bir s\u00fcre yay\u0131ld\u0131. Enfeksiyon dalgas\u0131 hastanelerden huzurevlerine kadar uzand\u0131. Fakat bunlar engellenebilirdi. H\u00fck\u00fcmet \u015fimdi her \u015fey kontrol alt\u0131ndaym\u0131\u015f gibi davran\u0131yor\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\nFranfurter Allgemeine Zeitung\u00a0ise \u201cBoris Johnson, di\u011fer h\u00fck\u00fcmet liderlerinden daha b\u00fcy\u00fck bir m\u00fccadele vermek zorunda kald\u0131\u201d dedi ve ekledi:\r\n\u201cBritanya, \u00f6zellikle de Londra koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 savunmas\u0131z.\r\n\u201cEski bir kolonyal g\u00fc\u00e7 ve Avrupa\u2019n\u0131n havac\u0131l\u0131k merkezi olan \u00fclke, \u00e7ok say\u0131da \u00fclkeyle ba\u011flant\u0131ya sahip.\r\n\u201cPek \u00e7ok Britanyal\u0131, vir\u00fcs\u00fcn daha h\u0131zl\u0131 yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 metropollerde ya\u015f\u0131yor. Ulusal Sa\u011fl\u0131k Sistemi ise hantal, b\u00fcrokratik ve uzun s\u00fcredir yeterli maddi imkanlardan yoksun.\r\n\u201cNormale d\u00f6n\u00fcld\u00fckten sonra vatanda\u015flar, Britanya istisnac\u0131l\u0131\u011f\u0131na dair inan\u00e7lar\u0131n\u0131 sorgulayabilir. Bu \u00fclkeyi hemen Avrupa Birli\u011fi\u2019nin kollar\u0131na itmez fakat Johnson h\u00fck\u00fcmetinin, AB ile ticaret g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini uzatmas\u0131n\u0131 sa\u011flayacak bir bask\u0131 olu\u015fturabilir.\u201d\r\n\u0130talya\u2019da Corriere della Serra, Birle\u015fik Krall\u0131k\u2019ta ya\u015fanan ulusal ayr\u0131\u015fmalar\u0131 \u00f6ne \u00e7\u0131kard\u0131:\r\n\u201cBirle\u015fik Krall\u0131k koronavir\u00fcsle m\u00fccadelenin ikinci a\u015famas\u0131nda \u00e7at\u0131rd\u0131yor. Boris Johnson soka\u011fa \u00e7\u0131kma k\u0131s\u0131tlamalar\u0131n\u0131 yava\u015f\u00e7a gev\u015fetirken halka \u2018evde kal\u0131n\u2019 yerine \u2018tedbiri b\u0131rakmay\u0131n\u2019 demeye ba\u015flad\u0131.\r\n\u201cFakat \u00fclkenin \u00f6zerk b\u00f6lgeleri buna kat\u0131lm\u0131yor: \u0130sko\u00e7ya, Galler ve Kuzey \u0130rlanda \u00f6zerk y\u00f6netimleri yurtta\u015flar\u0131na \u2018evde kal\u0131n\u2019 demeye devam ediyor.\u201d\r\n\u0130spanya\u2019dan El Pais\u00a0gazetesi \u0130ngiliz h\u00fck\u00fcmetinin koronavir\u00fcs stratejisinin yurtta\u015flarda ve \u015firketlerde kafa kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131na yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\nFransa\u2019dan Le Monde\u00a0ise ba\u015fyaz\u0131s\u0131nda \u0130ngiltere\u2019nin Avrupa\u2019daki \u00f6l\u00fcmlerde ilk s\u0131raya y\u00fckselmesine ra\u011fmen \u2018tedbiri b\u0131rakmay\u0131n\u2019 slogan\u0131n\u0131n utan\u00e7 verdi\u011fini belirtti.\r\nBirle\u015fik Krall\u0131k\u2019\u0131n \u201czay\u0131flamakta\u201d oldu\u011funu belirten Le Monde, \u201c\u00d6nlemler \u00e7ok ge\u00e7 al\u0131nsa da, \u00fclke salg\u0131na haz\u0131rl\u0131ks\u0131z olsa da Britanyal\u0131lar \u015fimdilik Johnson\u2019\u0131 desteklemeye devam ediyor\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\u0130sve\u00e7 gazetesi Svenska Dagbladet, Johnson\u2019\u0131n plan\u0131ndaki belirsizlikleri ele\u015ftirdi.\r\nNew York Times\u00a0ise \u201cJohnson\u2019\u0131n \u00f6nerileri muhalefet ile kar\u015f\u0131land\u0131. Onu ele\u015ftirenler, insanlar\u0131n i\u015fe ne zaman d\u00f6neceklerini ve nas\u0131l gitmeleri gerekti\u011fini bilemediklerini s\u00f6yl\u00fcyor\u201d dedi.\r\nWall Street Journal\u00a0da \u201cBa\u015fbakan Johnson i\u00e7in koronavir\u00fcs h\u0131zla, Brexit\u2019ten daha b\u00fcy\u00fck bir sorun haline geliyor\u201d diye yazd\u0131.