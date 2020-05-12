İngiltere’nin koronavirüs krizini ele alışı dünya basınında da eleştiriliyor

İngiltere’nin koronavirüs kaynaklı ölümlerde Avrupa’nın ilk sırasına yükselmesinin ardından dünya basınında İngiltere’nin koronavirüsle mücadele uygulamaları eleştirildi.

Bu eleştirileri derleyen Guardian gazetesi, uluslararası sağlık sistemlerinin geliştirilmesini savunmasının uzun süredir İngiltere’nin diplomatik açıdan güçlü özelliklerinden biri olduğunu fakat bu koronavirüs krizi sırasındaki performansının bu alandaki etkinliğini azaltabileceğini yazdı.

Alman Die Zeit gazetesi “Büyük Britanya’da enfeksiyon, denetlenmeden uzun bir süre yayıldı. Enfeksiyon dalgası hastanelerden huzurevlerine kadar uzandı. Fakat bunlar engellenebilirdi. Hükümet şimdi her şey kontrol altındaymış gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.

Franfurter Allgemeine Zeitung ise “Boris Johnson, diğer hükümet liderlerinden daha büyük bir mücadele vermek zorunda kaldı” dedi ve ekledi:

“Britanya, özellikle de Londra koronavirüse karşı savunmasız.

“Eski bir kolonyal güç ve Avrupa’nın havacılık merkezi olan ülke, çok sayıda ülkeyle bağlantıya sahip.

“Pek çok Britanyalı, virüsün daha hızlı yayıldığı metropollerde yaşıyor. Ulusal Sağlık Sistemi ise hantal, bürokratik ve uzun süredir yeterli maddi imkanlardan yoksun.

“Normale dönüldükten sonra vatandaşlar, Britanya istisnacılığına dair inançlarını sorgulayabilir. Bu ülkeyi hemen Avrupa Birliği’nin kollarına itmez fakat Johnson hükümetinin, AB ile ticaret görüşmelerini uzatmasını sağlayacak bir baskı oluşturabilir.”

İtalya’da Corriere della Serra, Birleşik Krallık’ta yaşanan ulusal ayrışmaları öne çıkardı:

“Birleşik Krallık koronavirüsle mücadelenin ikinci aşamasında çatırdıyor. Boris Johnson sokağa çıkma kısıtlamalarını yavaşça gevşetirken halka ‘evde kalın’ yerine ‘tedbiri bırakmayın’ demeye başladı.

“Fakat ülkenin özerk bölgeleri buna katılmıyor: İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda özerk yönetimleri yurttaşlarına ‘evde kalın’ demeye devam ediyor.”

İspanya’dan El Pais gazetesi İngiliz hükümetinin koronavirüs stratejisinin yurttaşlarda ve şirketlerde kafa karışıklığına yol açtığını yazdı.

Fransa’dan Le Monde ise başyazısında İngiltere’nin Avrupa’daki ölümlerde ilk sıraya yükselmesine rağmen ‘tedbiri bırakmayın’ sloganının utanç verdiğini belirtti.

Birleşik Krallık’ın “zayıflamakta” olduğunu belirten Le Monde, “Önlemler çok geç alınsa da, ülke salgına hazırlıksız olsa da Britanyalılar şimdilik Johnson’ı desteklemeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

İsveç gazetesi Svenska Dagbladet, Johnson’ın planındaki belirsizlikleri eleştirdi.

New York Times ise “Johnson’ın önerileri muhalefet ile karşılandı. Onu eleştirenler, insanların işe ne zaman döneceklerini ve nasıl gitmeleri gerektiğini bilemediklerini söylüyor” dedi.

Wall Street Journal da “Başbakan Johnson için koronavirüs hızla, Brexit’ten daha büyük bir sorun haline geliyor” diye yazdı.