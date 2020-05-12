İngiliz gencin ölümüne neden olan CIA ajanı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

\r\n\r\nTrafik kazas\u0131nda 19 ya\u015f\u0131ndaki Harry Dunn isimli gencin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan ancak diplomatik dokunulmazl\u0131kla \u00fclkeden ka\u00e7an Merkezi \u0130stihbarat Te\u015fkilat\u0131 (CIA) ajan\u0131 hakk\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131 b\u00fclten \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\nDunn ailesinin s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Radd Seiger da yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, haberleri do\u011frulayarak, "Bu onu firari ve ka\u00e7ak yap\u0131yor. ABD d\u0131\u015f\u0131na ad\u0131m att\u0131\u011f\u0131 anda yakalan\u0131p \u0130ngiltere'ye iade edilece\u011fi anlam\u0131na geliyor" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiliz bas\u0131n\u0131, Interpol'\u00fcn 19 ya\u015f\u0131ndaki Harry Dunn'\u0131n \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc kazaya kar\u0131\u015fan ABD vatanda\u015f\u0131 Anne Sacoolas hakk\u0131nda yakalama karar\u0131 \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\n\r\nDunn ailesinin s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Radd Seiger da yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, haberleri do\u011frulayarak, "Bu onu firari ve ka\u00e7ak yap\u0131yor. ABD d\u0131\u015f\u0131na ad\u0131m att\u0131\u011f\u0131 anda yakalan\u0131p \u0130ngiltere'ye iade edilece\u011fi anlam\u0131na geliyor." ifadesini kulland\u0131.\r\nSeiger, karar\u0131n, \u0130ngiliz makamlar\u0131n\u0131n gencin \u00f6l\u00fcm\u00fc s\u0131ras\u0131nda Sacoolas'\u0131n diplomatik dokunulmazl\u0131\u011f\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 sonucuna vard\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6sterdi\u011fini de vurgulad\u0131.\r\n\r\nHarry Dunn, 27 A\u011fustos 2019'da Northamptonshire b\u00f6lgesindeki ABD'nin istihbarat \u00fcss\u00fc yak\u0131nlar\u0131nda meydana gelen kaza sonucu 19 ya\u015f\u0131ndayken hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015fti.\r\n\r\nKaza esnas\u0131nda Harry'nin kulland\u0131\u011f\u0131 motosikletin do\u011fru \u015feritte, Sacoolas'\u0131n hakimiyetindeki otomobilin ise yanl\u0131\u015f \u015feritte oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nABD, kad\u0131n\u0131n diplomatik dokunulmazl\u0131\u011fa sahip oldu\u011fu gerek\u00e7esiyle yarg\u0131lanmas\u0131na engel olurken, \u0130ngiltere h\u00fck\u00fcmeti de duruma itiraz etmemi\u015fti.\r\n\r\nKaza s\u0131ras\u0131nda \u0130ngiltere'de \u00fcst d\u00fczey bir ajan\u0131n e\u015fi olarak bulunan kad\u0131n\u0131n kendisinin de CIA ajan\u0131 oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.\r\nABD iade etmemi\u015fti\r\nKazaya ili\u015fkin haberlerin yay\u0131lmas\u0131yla \u0130ngiliz yetkililer a\u00e7\u0131klama yapmak zorunda kalm\u0131\u015f, Ba\u015fbakan Boris Johnson, ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'la g\u00f6r\u00fc\u015ferek konunun \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturulmas\u0131n\u0131 istemi\u015fti.\r\nBeyaz Saray'da anne ve babayla g\u00f6r\u00fc\u015fen Trump, kad\u0131n\u0131n \u0130ngiltere'ye d\u00f6nmesine ye\u015fil \u0131\u015f\u0131k yakmam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\nAral\u0131k ay\u0131nda \u0130ngiliz savc\u0131l\u0131\u011f\u0131, bask\u0131lar\u0131n ard\u0131ndan Sacoolas'\u0131 resmen su\u00e7lam\u0131\u015f ve ABD'den iadesini istemi\u015f, ancak ABD y\u00f6netimi bu talebe onay vermemi\u015fti.