İngiltere yeni tıbbi ürünler almak için Türkiye ile yeniden iletişime geçti

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019nin T\u00fcrkiye\u2019den gelen medikal \u00fcr\u00fcnleri iade etti\u011fi iddias\u0131 ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde yalanlanm\u0131\u015ft\u0131. T\u00fcrkiye'ye kar\u015f\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fclen karalama kampanyas\u0131n\u0131n \u00e7\u00fcr\u00fct\u00fclmesinin ard\u0131ndan, \u0130ngiltere'nin yeni t\u0131bbi \u00fcr\u00fcnler almak i\u00e7in T\u00fcrkiye ile yeniden ileti\u015fime ge\u00e7ti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiliz b\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fi yetkilileri T\u00fcrk \u00fcreticilerle ileti\u015fime ge\u00e7ti. B\u00fcy\u00fckel\u00e7ilik, \u00fclkenin ihtiya\u00e7 duydu\u011fu \u00fcr\u00fcnleri listeleyerek ge\u00e7ti\u011fimiz Cuma g\u00fcn\u00fcne kadar \u00fcr\u00fcnlere ili\u015fkin bilgi toplad\u0131. Bu \u00fcr\u00fcnler aras\u0131nda steril \u00f6nl\u00fckler, tek kullan\u0131ml\u0131k hafif \u00f6nl\u00fckler, y\u00fcksek performansl\u0131 tek kullan\u0131ml\u0131k \u00f6nl\u00fckler, izolasyon \u00f6nl\u00fckleri, 4B tipi tulum, n95 maske yer al\u0131yor.\r\n\r\nT\u00fcrkiye Gazetesi'nin haberine g\u00f6re B\u00fcy\u00fckel\u00e7ilik; firmalardan \u00fcretim kapasiteleri, sahip olduklar\u0131 kalite belgeleri ve ihracat yapt\u0131klar\u0131 farkl\u0131 \u00fclkelere ili\u015fkin de bilgi istedi. Talep edilen \u00fcr\u00fcnler ile ilgili, istenen test, \u00f6l\u00e7\u00fc ve renk gibi detaylar\u0131n firmalar taraf\u0131ndan incelenebilmesi i\u00e7in\u00a0\u0130ngiltere'nin ilgili kurumlar\u0131n\u0131n linkleri g\u00f6nderildi. T\u00fcrkiye'nin 7 Nisan'da \u0130ngiltere'ye hibe etti\u011fi 100 bin tulum, 100 bin cerrahi maske ve 50 bin N95 maske ile ilgili 'geri g\u00f6nderiyorlar' haberi yalanlanm\u0131\u015ft\u0131.\u00a0Sa\u011fl\u0131k\u00a0Bakanl\u0131\u011f\u0131, \u0130ngiliz makamlar\u0131yla temasa ge\u00e7erek \u00fcr\u00fcnlerde hi\u00e7bir sorun olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, NHS yetkilileri taraf\u0131ndan yaz\u0131l\u0131 olarak teyit edip yalanlam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere'nin\u00a0Ankara\u00a0B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Dominick Chilcott ve \u0130ngiltere H\u00fck\u00fcmet S\u00f6zc\u00fcs\u00fc de bu iddialar\u0131n ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylemi\u015fti. B\u00fcy\u00fckel\u00e7i Chilcott "T\u00fcrkiye'den yollanan 400 bin adet ki\u015fisel koruyucu ekipman\u0131n kullan\u0131lamaz h\u00e2lde oldu\u011fuyla ilgili\u00a0Birle\u015fik Krall\u0131k\u00a0medyas\u0131nda yer alan\u00a0haberler\u00a0do\u011fru de\u011fildir" demi\u015fti.