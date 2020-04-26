Haringey’de yaşayan Kıbrıslılara yemek dağıtıyorlar

3 hours önce
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Kıbrıs Toplum Merkezi yardıma ihtiyacı olan Haringey’deki Kıbrıs toplumu için yemek dağıtıyor.

Her sabah taze pişirilen yemekler öğle yemeği saatinde adreslere teslim ediliyor. Kıbrıs Toplum Merkezinden yapılan açıklamaya göre yaşlı veya yemek yardımına ihtiyaç duyanların iletişime geçmelerini talep etti.

Ücretsiz yemek hizmetini devam ettirmek için herhangi bir yiyecek bağışı veya maddi bağışı kabul etmekten mutluluk duyacaklarını belirten dernek, daha fazla bilgi almak isteyenlerin 02088812329 numaralı telefonu arayabileceklerini ya da cycc6363@gmail.com e-posta adresine mail gönderebileceklerini açıkladı.

 

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