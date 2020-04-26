Britanya Alevi Federasyonu 2 bin kişiye yardım paketi ulaştırdı

Londra’daki Britanya Alevi Federasyonu hayırseverlerin destekleriyle 23 Mart’tan itibaren ihtiyaç sahibi yaşlılara evsizlere gıda yardımı yapıyor. Federasyon ‘Yalnız Değilsiniz’ diyerek kapılarını haftanın yedi günü açık tutuyor.

Koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren çok sayıda gönüllüyü bir araya getiren Britanya Alevi Federasyonu (BAF), ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmak üzere gıda organizasyonunu sürdürüyor. Londra’nın kuzeyinde 40 dönümlük arazi üzerinde hizmet veren ve Britanya genelindeki 18 cemevini çatısı altında bulunduran Alevi Federasyonu bu hizmetini farklı yörelere ait 18 dernekle gerçekleştiriyor. Federasyon, 23 Mart’ta ihtiyaç sahibi toplum üyelerine, yaşlılara ve evsizlere gıda yardımına başladı. Çok sayıda toptancı ve marketin yanı sıra hayırseverlerin destekleriyle geniş çaplı bir gıda organizasyonu oluşturan Federasyon kendilerine ulaşan vatandaşlara destek sunarken, ‘Yalnız Değilsiniz’ diye, kapılarını da haftanın yedi günü açık tutuyorlar.

Başta Enfield ilçesi olmak üzere Türkiye kökenli toplumun yoğun yaşadığı bölgelerin belediyeleri ile de iletişim halinde olan Federasyon, bu bölgelerde yaşayan korumasız, engelli, yaşlı ve hastalıklarından dolayı izolasyonda bulunanlara gıda yardımında bulunuyor. Salgın sürecinde ülke genelinde örnek bir dayanışma sergileyen federasyon bu süreçte sokağa çıkma yasağı ile birlikte anlaşmalı oldukları işletmelerin kapanması nedeniyle gelir elde edemeyen Ankara Anlaşmalı ve İngiltere’de sosyal yardımlardan yararlanma hakları olmayanların da temel ihtiyaçlarını da karşılamak için çaba gösteriyor. Bu konuda bir yardım kampanyası başlatmayı hedefleyen BAF Başkanı İsrafil Erbil, İngiltere’nin farklı kentlerinde yaşayan çok sayıda kişinin büyük bir mağduriyet yaşadığına dikkat çekti. Bu durumdaki kişilerin, kira gibi giderlerinin yanı sıra temel ihtiyaçlarını da karşılamakta zorluk çektikleri yönünde şikayetlerde bulunduklarını aktardı.

Bazıları hastalanan ve yalnız oldukları için dışarıya çıkamadıkları için gıda tedariğinde dahi zorlanan kişilerden başvurular aldıklarını kaydeden Erbil, “Benzer mağduriyetler içerisinde olan kişilere sahip çıkmak için buradayız” dedi. 6 Nisan tarihinde kayıt tutulmaya başlandığını belirten Erbil, bu zamana kadar sağlıklarını riske atarak çalışan federasyon gönüllüleri tarafından 2 bini aşkın kişiye yardım paketi ulaştırıldığı söyledi. Gıda paketi taşıyıcıları arasında başkanlığını Özgür Korkmaz’ın üstlendiği Londra Bisiklet Kulübü (LBK) üyeleri İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Y. K. Üyesi Süleyman Topal ve mini cap şoförü eşi Hatice Topal da yer alıyor. Yardımlar konusunda işletme sahipleri, iş insanları ve profesyonel meslek gruplarında çalışanlar başta olmak üzere herkese destek çağrısında bulunan Erbil, “Bu zor süreçte resmi kurumları beklemeden, sadece kendi çevremizle sınırlı kalmadan destek olmalıyız” dedi.

Britanya Alevi Federasyonu telefon numarası: 0208 245 8482