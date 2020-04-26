Ordu ‘kilit çalışanları’ seyyar merkezlerde test etmeye hazırlanıyor

3 hours önce
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İngiltere’de ordu, “ulaşılması zor alanlarda” oluşturduğu seyyar test merkezleri aracılığıyla, temel ihtiyaçlara cevap veren çalışanları test etmeye başlayacak.

Bazı sağlık ve bakım elemanları, araçların içerisinden yapılan testlere erişmek için uzun yol katetmek zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

İngiliz hükümeti, sağlık çalışanları, öğretmenler, gazeteciler ve taşıma işçileri gibi farklı sektörden insanları “kilit çalışan” olarak belirlemişti.

Hükümet Perşembe günü itibarıyla günlük test kapasitesini 100.000’e çıkarmayı hedefliyor.

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle hastanelerde 20.000’den fazla kişi hayatını kaybetti.

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