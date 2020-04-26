Toplum üyemiz Prof. Karamanoğlu İngiltere’de sağlık çalışanları için siperlik üreten ekibin başında

Koronavirüs salgını ile birlikte Birleşik Krallık’taki sağlık çalışanlarının en büyük sorunu haline gelen kişisel koruyucu ekipman yetersizliğine karşı Middlesex Üniversitesi’nden bir ekip kolları sıvadı.

Üniversitede eğitmenlik yapan ve öğrenim gören bir grup tarafından oluşan ekibin başında ise Kıbrıslı toplum üyemiz Prof. Mehmet Karamanoğlu var. Karamanoğlu, Middlesex Üniversitesinde tasarım, mühendislik ve matematik Bölüm Başkanlığı yapıyor.

Kurumun Hendon’daki kampüsünde başlatılan çalışmalar kapsamında haftada 13 bin koruyucu siperlik üretiliyor.

Birkaç hafta önce ortaya çıkan fikir ile üretilen ilk siperlikler denenmesi için Stanmore’daki Kraliyet Ulusal Ortopedi Hastanesine gönderildi.

Hastaneden gelen “Daha fazla kaç tane üretebilirsiniz?” yanıtı ile seri üretime geçme kararı alan üniversite, bir siperliğin kaç dakikada yapılabileceğini hesapladı.

Tahmini olarak tam kapasite ile çalışılması halinde günde 1000 adet siperlik üretebileceklerini ön gören ekip, şu an haftada 13 bin siperlik üretme kapasitesine ulaşmış durumda.

Ücretsiz çalışan ekip üyeleri, NHS’in sadece siperlik yapımında kullanılan malzemelerin parasını ödediğini söylüyor.