Bereketin, hoşgörünün ve paylaşmanın sembolü “Ramazan Ayı” geldi çattı

RAHMET, bereket ve af kapılarının sonuna kadar açıldığı mübarek Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Sayısız nimet ve güzelliğin yağdığı bu kutlu ay aynı zamanda, çağrısıyla her dönemde insanlığı aydınlatan, zulmü sona erdirerek hakkı ve hakikati hakim kılan Kur’an’ın da indirilmiş olduğu mübarek bir aydır. Bu kutlu ayın İslam dünyasındaki zulümlerin bitmesine, hakkın hakim kılınmasına, zulmün ve sömürünün sona ermesine vesile olmasını temenni ederek “Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan” diyoruz.

Ramazan ayını diğer aylardan ayıran özelliklerinin başında rahmet, merhamet, bereket ve günahların affına vesile olması gelmektedir. Baştan sona bir feyz, rahmet ve bereket mevsimi olan bu günlerde iradeleri güçlendiren oruç, cömertliği, ikramı ve paylaşmayı öğreten iftar, ibadetin neşe ve coşkusunu bütün ilk günkü aşkla topluma yayan teravih, hayır ve bereketin en mühim nazargahı sahur, bütün bu yüksek değerlerin manevi dünyamızı kuşattığı Kadir Gecesi, akıl ve gönülleri manevi bir atmosferde zirveye taşıyan ve dinî duygunun kolektif olarak paylaşılmasını sağlayan hatim ve mukabeleler, toplumun sosyal yaralarını saran zekât ve fitreler, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştiren bayram ile Ramazan ayı, ferdi hayatta dindarlığın, sosyal hayatta dayanışma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşanmasına ve Müslümanlar olarak arınma ve yenilenme bilincimizin tazelenmesine vesile olur.

Ramazan ayını diğer aylardan ayıran en önemli özelliği oruç ayı olmasıdır. Zira oruç ibadeti, insanlığa sabr-ı cemili öğütleyen, insanlığı teskin eden, kendisiyle hemhal olanları da ihya ederek bir süreliğine hayatın vahşi tüketim kültüründen uzak tutan mühim bir ibadettir. Üstelik Ramazan ayı, sadece oruç ibadetiyle sınırlı kalmayıp, nafile ibadetleriyle de paylaşmayı, yardımlaşmayı, muhabbeti, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, Ramazan’ın hakkını vermek üzere herkese öğütler. Zira Ramazan atmosferi insanların nefislerini dizginleyerek, yumuşamasına ve ahlaki değerler çerçevesinde davranılmasına imkân sağlar.

Bu dileklerle Londra Gazete olarak, mübarek Ramazan ayının okurlarımıza, İslam âlemine ve insanlığa barış, sevgi ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederiz.