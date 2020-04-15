Kıbrıslı toplum üyelerimiz 3D yazıcı kullanarak sağlık çalışanları için ücretsiz maske üretiyor

Korona salgını ile mücadelede en çok ihtiyaç duyulan sağlık malzemelerinin başında hiç şüphesiz maskeler geliyor. Birleşik Krallık’taki tıbbi teçhizat eksikliği Türkiye gibi dış ülkelerden gönderilen ve ülke içinde kendi imkanlarıyla sağlık çalışanlarına destek vermeye çalışan fedakar insanlar tarafından giderilmeye çalışıyor.

Kıbrıslı toplum üyelerimiz Engin Mehmet ve Hak Hüseyin de salgınla mücadelede sağlık çalışanlarına destek veren gönüllülerinden.

Absolute Print Store’u işleten iki ortak, Engin Mehmet’in tıp öğrencisi oğlunun söylediği, “Ön saflardaki NHS personeli kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı sebebiyle yardım çığlığı atıyor.” Sözlerinin ardından kolları sıvadı.

Engin Mehmet, evindeki üç boyutlu (3D) yazıcıyla yüz koruyucu siperlik maske yapabileceğini fark etti.

Taleplere tek başına yetişmekte zorluk çeken Mehmet, ortağı Hak Hüseyin’i yardıma çağırarak birlikte maske üretimine başladı.

Tribune’e konuşan 50 yaşındaki Mehmet şunları söyledi: “Oğlum sağlık asistanı olarak önümüzdeki hafta NHS için çalışmaya başlayacak. Dürüst olmak gerekirse, ülkede kişisel koruyucu ekipman eksikliği var. Ürettiğimiz bu maskeler hastalara müdahale eden NHS personelinin yüzüne sıvı sıçrama riskini ortadan kaldırıyor. Yardım etmek için tek yapabildiğim şey bu. Başka bir şey yapamam, keşke yapabilseydim.”

Hak Hüseyin ise açıklamasında ellerindeki 3D yazıcı ile gelen talebi karşılamakta zorluk çektiklerini belirterek, daha hızlı ve daha fazla meşke üretimi için bir CNC makinesine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Almayı planladıkları CNC makinesi için maddi yardıma ihtiyaçlarının olduğunu belirten Hüseyin, konuyu tanıdığı insanlarla paylaştığını ve 2 bin 500 pound bağış topladıklarını dile getirdi.

Kendilerine verilen destek karşısında duygulandıklarını ifade eden Hüseyin, “Herkesin birbirlerine yardım etmek için nasıl bir araya geldiği şaşırtıcıydı. Bu işten hiç para kazanmayacağız, tüm siperlikleri ücretsiz dağıtacağız. Sonunda ise makineleri açık artırmaya çıkaracağız ve gelen parayı hayır kurumuna bağışlayacağız.”

Şu an 3D yazıcı ile günde 70 adet siperlik maske üreten toplum üyelerimiz, CNC makinesini almaları halinde saatte 50 adet maske üretebileceklerini söylüyor.

İnternet üzerinden başlatılan yardım kampanyasında yaklaşık 10 bin pound toplanmış bulunuyor. www.justgiving.com/crowdfunding/absoluteprint internet sayfasını ziyaret ederek siz de bu kampanyaya destek verebiliriniz.