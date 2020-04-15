“Koronadan kaynaklı kuşatmayı dayanışmayla aşabiliriz”

Türk Kürt Toplum Dayanışma Merkezi (Day-Mer) Koronayla mücadele günlerinde sergiledikleri dayanışma ile pek çok kesimden takdir toplamaya devam ediyor.

Toplum üyelerimizin yaptığı gıda ve maddi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştımak için örgütlü bir şekilde çalışan Day-Mer, yayımladığı bildiriyle destek çağrısında bulundu.

Day-Mer tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Kullanım süresi iki yıl sonra dolacak olan nükleer başlıkların yenilenmesi için 100 milyar sterlinden fazla bir bütçe ayıran Muhafazakar Hükümet’in, koronavirüs nedeniyle işini ve gelirini kaybedenlere uzattığı yardım eli ne yazık ki yine toplumun en mağdur kesimlerine ulaş(a)madı. Metrenin milyarda biri büyüklüğündeki virüse tesir etmeyecek nükleer silahlar için milyarlarca sterlin harcayan ülkeler eve kapattıkları; yoksulları, çalışma ve yardım hakkı tanımadıkları göçmenleri ve evden çıkamayacak durumda olan yaşlıları ve hastaları açlıkla baş başa bıraktılar.

Kuruluşumuzdan beri yaşanan her toplumsal sorun karşısında dayanışmayı ve mücadeleyi örgütleyen bir kurum olarak bugüne kadar kemer sıkma politikaları ile mağdur edilmemesi için destek verdiğimiz kesimlere, bugün de yardım elimizi uzatarak sahip çıkıyoruz. Hükümetin açıkladığı paketlerden yararlanamayan; ilticacı, mülteci ve çalışma izni olmayan göçmenler ile yaşı ve rahatsızlıkları dolayısıyla dışarı çıkamayacak durumda olanlara yardımcı olmak için başlattığımız kampanyamız devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce konulan sokağa çıkma yasağı sonrasında başlattığımız kampanya çerçevesinde, çağrımıza olumlu yanıt veren toptancı ve marketlerde topladığımız gıdaları, gönüllülerimiz aracılığı ile Londra’nın dört bir tarafında ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Şimdiye kadar yaklaşık 100 aileye doğrudan yaptığımız yardımları; işyeri sahiplerinin gıda bağışlarının yanı sıra bireysel olarak yapılan maddi bağışlar sayesinde gerçekleştirebildik. Bölgemizde var olan hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına, bağışladığımız gıda ve yemeklerle moral ve destek olmaya çalıştık.

Çoğumuzun eve kapanmasına neden olan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse dair günlük gelişmeleri, bu dönemde yaşanan sıkıntı ve sorunların yanı sıra her birimizin hayatını kolaylaştıracak bilgi ve önerileri elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Yine sosyal medya üzerinden yaptığımız günlük canlı yayınlar ve açıklamalarda taleplerimizi dile getirerek yerel belediyeler ve ilgili kurumlar üzerinde baskı oluşturuyoruz. Sosyal yardımları kesilenlere, işsiz kaldığı için yardım başvurusu yapanlara, geliri düşük olduğu için geçinmekte zorlananların yardım başvurularına yardımcı oluyoruz.

Danışmanlık hizmetimizi telefonlar üzerinden sürdürüyoruz

Sayısı her gün artan yardımları karşılayabilmek, bizlerden başka yardım talep edecek kimsesi olmayanların taleplerine karşılık verebilmek için sizlerin yardım ve bağışlarına ihtiyacımız var. Emin olun ki, bu en zor günlerimizde dayanışma ile kurduğumuz bu bağlar yarınlara övünerek aktarabileceğimiz en büyük servetimiz olacaktır.

DAY-MER

Daha ne kadar süreceğini kimsenin kestiremediği bu günleri hep birlikte aşabilmek için bir birimizin yardım ve desteğine ihtiyacımız var. İşletmeniz varsa gıda bağışı, maddi olanaklarınız varsa para bağışı yaparak ve zamanı ve aracı olanlar ise dağıtımlarda görev alarak DAY-MER’in Covid -19 Dayanışma Kampanyasına destek sunabilirsiniz.

Bağış ve destek sunmak için aşağıda ki hesap bilgilerini kullanabilir ya da bize telefon ve sosyal medya üzerinden ulaşabilirsiniz.”

Maddi yardımlar için

Hesap Numarası: 00283464

Sort Code: 30-98-14

Account Name: DAY-MER

Bank: TSB

Referans: Covid -19

Tel: 020 7275 8440 – 07494334095

E-mail: info@daymer.org

Facebook ve Twitter: @daymercentre