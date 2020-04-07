Londra’da bir toplum üyemiz trenin önüne atlayarak intihar etti

6 hours önce
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Ali Gül Coşkun

Londra’da Ali Gül Coşkun (60) adlı Türkiye kökenli bir vatandaşın dün akşam saatinde intihar ettiği kaydedildi. İntihar sebebi henüz bilinmiyor.

Edinilen bilgilere göre, bir dönem market işletmeciliği yapan Kahramanmaraş, Elbistanlı Ali Gül Coşkun, bundan bir hafta önce henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evinde intihar girişiminde bulundu.

Kaldırıldığı hastaneden iki gün önce taburucu edilen Coşkun, “Oğlumun marketine gideceğim” diyerek evden ayrıldı. Markete gelen Coşkun, buradan da oğluyla birlikte toptancıya alışveriş için gitti.

Dönüşte, Fransa’da yaşayan kardeşiyle telefonla görüştü. Saat 17.00 sularında market yakınındaki tren istasyona gelen Coşkun’un burada bir hızlı trenin önüne atlayarak intihar ettiği tahmin ediliyor.

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı (BAF) İsrafil Erbil, açıklamasında: “Coşkun’un intihar haberi toplumumuzu derinden üzdü. Acılı aile ile sürekli iletişimdeyiz. İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP) olaya el koydu. Savcılık tarafından araştırma sürdürülüyor. Cenaze işlemleri için savcılıktan adli tıp raporunu bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Hürriyet

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