Londra’da bir toplum üyemiz trenin önüne atlayarak intihar etti

\r\n\r\nLondra\u2019da Ali G\u00fcl Co\u015fkun (60) adl\u0131 T\u00fcrkiye k\u00f6kenli bir vatanda\u015f\u0131n d\u00fcn ak\u015fam saatinde intihar etti\u011fi kaydedildi. \u0130ntihar sebebi hen\u00fcz bilinmiyor.\r\n\r\nEdinilen bilgilere g\u00f6re, bir d\u00f6nem market i\u015fletmecili\u011fi yapan Kahramanmara\u015f, Elbistanl\u0131\u00a0Ali G\u00fcl Co\u015fkun, bundan bir hafta \u00f6nce hen\u00fcz bilinmeyen bir sebepten dolay\u0131 evinde\u00a0intihar\u00a0giri\u015fiminde bulundu.\r\n\r\nKald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastaneden iki g\u00fcn \u00f6nce taburucu edilen Co\u015fkun, \u201cO\u011flumun marketine gidece\u011fim\u201d diyerek evden ayr\u0131ld\u0131. Markete gelen Co\u015fkun, buradan da o\u011fluyla birlikte toptanc\u0131ya al\u0131\u015fveri\u015f i\u00e7in gitti.\r\n\r\nD\u00f6n\u00fc\u015fte, Fransa\u2019da ya\u015fayan karde\u015fiyle telefonla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc. Saat 17.00 sular\u0131nda market yak\u0131n\u0131ndaki\u00a0tren\u00a0istasyona gelen Co\u015fkun\u2019un burada bir h\u0131zl\u0131 trenin \u00f6n\u00fcne atlayarak intihar etti\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\nBritanya Alevi Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 (BAF)\u00a0\u0130srafil Erbil, a\u00e7\u0131klamas\u0131nda: \u201cCo\u015fkun\u2019un intihar haberi toplumumuzu derinden \u00fczd\u00fc. Ac\u0131l\u0131 aile ile s\u00fcrekli ileti\u015fimdeyiz. \u0130ngiliz Ula\u015ft\u0131rma Polisi (BTP) olaya el koydu. Savc\u0131l\u0131k taraf\u0131ndan ara\u015ft\u0131rma s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. Cenaze i\u015flemleri i\u00e7in savc\u0131l\u0131ktan adli t\u0131p raporunu bekliyoruz\u201d dedi.\r\n\r\nKaynak: H\u00fcrriyet