İngiltere’de Koronavirüs sebepli ölüm sayısı 5 bin 655’e yükseldi

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de corona vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn etkileri g\u00fcnden g\u00fcne h\u0131z kazan\u0131yor. Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 son 24 saatte vir\u00fcsle ilgili elde edilen verileri kamuoyuyla payla\u015ft\u0131.\r\n\r\nBuna g\u00f6re \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 758 artarak 5 bin 655\u2019e ula\u015ft\u0131. Hayat\u0131n\u0131 kaybedenler aras\u0131ndaki 29 ki\u015finin, vir\u00fcs d\u0131\u015f\u0131nda altta yatan herhangi bir sa\u011fl\u0131k sorununun bulunmad\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nYa\u015fam\u0131n\u0131 yitiren 758 ki\u015finin ya\u015f aral\u0131\u011f\u0131 ise 23 ile 99 olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.\r\n\r\n\u00dclkede Ba\u015fbakan Boris Johnson da corona vir\u00fcs\u00fcne yakalanan isimler aras\u0131nda bulunuyor. Johnson \u00f6nceki g\u00fcn hastaneye kald\u0131r\u0131larak yo\u011fun bak\u0131mda tedavi alt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.