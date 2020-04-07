Başbakan Yardımcısı Michael Gove da kendini karantinaya aldı

\r\n\r\nBa\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Michael Gove, aile \u00fcyelerinden birinde COVID-19 belirtilerinin g\u00f6r\u00fclmesi \u00fczerine kendini karantinaya ald\u0131.\r\n\r\nMichael Gove konuya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamay\u0131 Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131.\r\n\r\nGove, s\u00f6z konusu tweetinde, kendisinde hastal\u0131k belirtisinin bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek normal \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fmaya devam etti\u011fini bildirdi.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de taht\u0131n varisi Galler Prensi Charles'\u0131n 25 Mart'ta, Ba\u015fbakan Boris Johnson ve Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Matt Hancock'un 27 Mart'ta COVID-19 testleri pozitif \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131.