Londra’da koronadan vefat edenler için mevlit okundu

İngiltere’de koranavirüs nedeniyle hayatını kaybeden başta toplum üylerimiz olmak üzere herkes için Londra’da mevlit okundu.

Ramazan-ı Şerif Cami’sinde düzenlenen mevlit programına koronavirüs salgını nedeniyle katılımcı alınmadı. Cami hocası Kıbrıs Türk’ü Hüseyin Haşim Bakayi’nin düzenlediği mevlit etkinliği, canlı olarak televizyondan ve sosyal medya platformunda yayınlandı.

Programa cami yöneticisi Erkin Güney’in de destek verdi. Destek verenler arasında KKTC Başbakanı Ersin Tatar da yer aldı. Başbakan Tatar, mevlit öncesinde İngilizce olarak kaleme aldığı sosyal medya mesajında, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklere seslendi.

KKTC BAŞBAKANI MEVLİT OKUNACAĞINI DUYURDU

Tatar, mesajında, Birleşik Krallık’ta, en az 39 Kıbrıslı Türkün hayatını kaybetmesini ve birçok kişinin hastanede kritik durumda mücadele vermesini endişe ile izlediğini belirtti. Tatar, Londra’da tüm koronavirüs kurbanları için mevlit okutulacağına dikkat çekti. Tatar’ın “Kıbrıs ‘ta, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanındaki bu korkunç virüsün diğer tüm kurbanları için de dua edilmesi” çağrısında bulunduğu ifade edildi. Cami içerisinde Türk ve KKTC bayraklarının yer aldığı bir köşede düzenlenen programın açılış konuşmasını Nurettin Telli hoca gerçekleştidi.

‘EVDE KAL’ ÇAĞRISINA UYALIM

Hüseyin Haşim Bakayi de, bir saat süren programında okuduğu dua ve ilahiler ardından koronadan ölenlerin isimlerini tek tek okudu. Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı konuşmasında, bu zor günlerin yine birlik ve beraberlik içinde aşılacağını söyledi. Sağlık görevlilerine ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesini gerekliliğinden de bahseden Bakayi, “Hükümetin ‘Ev de Kal’ çağrısına mutlaka uyalım” dedi.