İngiltere otomobil satışları yüzde 20 gerileyecek

Reuters’ın haberine göre İngiltere otomotiv endüstrisiyle alakalı tahminler gelmeye başladı. Özellikle Brexit sürecinden dolayı son 2 yıldır iyi gitmeyen satışların 2020 yılında da Corona virüsü salgını sebebiyle yüzde 23 oranında düşeceği tahmin ediliyor.

Motor Üreticileri ve Tüccarlar Derneği verilerine göre 2019 yılında İngiltere otomobil pazarında satışlar yüzde 25 oranında gerilemiş. 2020 yılı mart ayı geçen yıla göre yüzde 44 oranında azalarak 254 bin 684 olmuş. İlk çeyrek satışları ise yüzde 31 gerileyerek 483 bin 557 adet olarak gerçekleşmiş…

Bu rakamlar ışığında uzmanlar İngiltere’deki otomobil satışlarının 2020 yılında yüzde 23 oranında gerileyeceğini tahmin ediyorlar. Ülke son yıllarda yaşadığı Avrupa Birliği’nden ayrılma süreciyle alakalı sorunlar sebebiyle de özellikle otomotiv pazarında kayıplar yaşıyordu.