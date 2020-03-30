Bakımevinde yaşayan toplum üyemiz Koronavirüs sebebiyle vefat etti

İngiltere’de koronavirüs kapan bir Kıbrıslı Türk daha hayatını kaybetti. Son yarımasırdır Londra’da yaşayan 78 yaşındaki Safi Levent kaldığı yaşlılar bakımevinde vefat etti.

Koronavirüs salgını katlanarak can almaya devam ederken, 78 yaşındaki toplum üyemiz Safi Levent adlı Kıbrıslı Türkün de virüs sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Aslen Lefkoşa doğumlu olan ve 1960 yılından bu yana Londra’da yaşayan Safi Levent, 27 Mart Cuma sabah saatlerinde kaldığı yaşlılar bakımevinde yakalandığı Kovid-19 virüsünden hayatını kaybetti.

Merhumumun 50 yıllık arkadaşı olan işinsanı Tuncel Nalbantoğlu, Safi Levent’in hayatının acı ve dramla geçtiğini belirtti.

Levent’in uzun yıllar yöneticisi olduğu Vatan Catering’de çalıştığını anlatan Tuncel Nalbantoğlu, “Safi Levent ile Londra’ya geldiği yıllardan itibaren uzun süre beraber çalıştık. İngiliz bir hanım ile evli ve üç çocuk babasıydı. Çocuklarının üçü de engelli olarak doğduğu için hayatı bu çocuklara hizmet etmekle geçti. Bu arada kendi sağlığını da kaybetti, çalışamaz hale geldi. 10 yıl önce çocuklarından biri vefat etti, 8 yıl önce de eşini kaybetti. Diğer iki çocuğu engellilere hizmet veren bakımevindeydi. Kendisi de sağlığını kaybettiği için bir bakımevinde kalıyordu. Cuma sabahı kaldığı bakımevinde koronavirüsten vefat ettiğini üzülerek öğrendik” diye konuştu.

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN TÜRKLERİN SAYISI 12 OLDU

Safi Levent ile birlikte İngiltere koronavirüsten hayatını kaybettiği teyid edilen Türklerin sayısı 12’ye yükseldi.

İngiltere’de koronavirüsten hayatını kaybeden Türkiye ve KKTC vatandaşlarının isimleri şöyle:

Elmaziye Kamil, Hayri Ergönül, Mustafa Ahmet, İlyas Güngör Şengül Besim, Kamil Ahmet, Ahmet Raşit, Yıldıray Faik, Melik Ejder Ülkümen, Mehmet Abdurrahman, Hacı Ali Doğuş ve Safi Levent.