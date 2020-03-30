Bakımevinde yaşayan toplum üyemiz Koronavirüs sebebiyle vefat etti

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de koronavir\u00fcs kapan bir K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk daha hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Son yar\u0131mas\u0131rd\u0131r Londra\u2019da ya\u015fayan 78 ya\u015f\u0131ndaki Safi Levent kald\u0131\u011f\u0131 ya\u015fl\u0131lar bak\u0131mevinde vefat etti.\r\n\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 katlanarak can almaya devam ederken, 78 ya\u015f\u0131ndaki toplum \u00fcyemiz Safi Levent adl\u0131 K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk\u00fcn de vir\u00fcs sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nAslen Lefko\u015fa do\u011fumlu olan ve 1960 y\u0131l\u0131ndan bu yana Londra\u2019da ya\u015fayan Safi Levent, 27 Mart Cuma sabah saatlerinde kald\u0131\u011f\u0131 ya\u015fl\u0131lar bak\u0131mevinde yakaland\u0131\u011f\u0131 Kovid-19 vir\u00fcs\u00fcnden hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nMerhumumun 50 y\u0131ll\u0131k arkada\u015f\u0131 olan i\u015finsan\u0131 Tuncel Nalbanto\u011flu, Safi Levent\u2019in hayat\u0131n\u0131n ac\u0131 ve dramla ge\u00e7ti\u011fini belirtti.\r\n\r\nLevent\u2019in uzun y\u0131llar y\u00f6neticisi oldu\u011fu Vatan Catering\u2019de \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Tuncel Nalbanto\u011flu, \u201cSafi Levent ile Londra\u2019ya geldi\u011fi y\u0131llardan itibaren uzun s\u00fcre beraber \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. \u0130ngiliz bir han\u0131m ile evli ve \u00fc\u00e7 \u00e7ocuk babas\u0131yd\u0131. \u00c7ocuklar\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7\u00fc de engelli olarak do\u011fdu\u011fu i\u00e7in hayat\u0131 bu \u00e7ocuklara hizmet etmekle ge\u00e7ti. Bu arada kendi sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 da kaybetti, \u00e7al\u0131\u015famaz hale geldi. 10 y\u0131l \u00f6nce \u00e7ocuklar\u0131ndan biri vefat etti, 8 y\u0131l \u00f6nce de e\u015fini kaybetti. Di\u011fer iki \u00e7ocu\u011fu engellilere hizmet veren bak\u0131mevindeydi. Kendisi de sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi i\u00e7in bir bak\u0131mevinde kal\u0131yordu. Cuma sabah\u0131 kald\u0131\u011f\u0131 bak\u0131mevinde koronavir\u00fcsten vefat etti\u011fini \u00fcz\u00fclerek \u00f6\u011frendik\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n \r\n\r\nKORONAV\u0130R\u00dcSTEN \u00d6LEN T\u00dcRKLER\u0130N SAYISI 12 OLDU\r\n\r\n \r\n\r\nSafi Levent ile birlikte \u0130ngiltere koronavir\u00fcsten hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi teyid edilen T\u00fcrklerin say\u0131s\u0131 12\u2019ye y\u00fckseldi.\r\n\r\n \r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de koronavir\u00fcsten hayat\u0131n\u0131 kaybeden T\u00fcrkiye ve KKTC vatanda\u015flar\u0131n\u0131n isimleri \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n \r\n\r\nElmaziye Kamil, Hayri Erg\u00f6n\u00fcl, Mustafa Ahmet, \u0130lyas G\u00fcng\u00f6r \u015eeng\u00fcl Besim, Kamil Ahmet, Ahmet Ra\u015fit, Y\u0131ld\u0131ray Faik, Melik Ejder \u00dclk\u00fcmen, Mehmet Abdurrahman, Hac\u0131 Ali Do\u011fu\u015f ve Safi Levent.