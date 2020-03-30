KKTC Ulaştırma Bakanı İngiltere’den yurda dönmek isteyenler için çalıştıklarını açıkladı

\r\n\r\nKKTC Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 Tolga Atakan, "\u0130ngiltere\u2019de kalan vatanda\u015flar\u0131m\u0131zdan gelen talepleri takip ediyoruz" diyerek, "yap\u0131lmas\u0131 planlanan u\u00e7u\u015flar\u0131n ilgili mercilerdeki izin sorunu a\u015f\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.\r\n\r\nBay\u0131nd\u0131rl\u0131k ve Ula\u015ft\u0131rma Bakan\u0131 Atakan, \u0130ngiltere'de kalan K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrklerin taleplerini takip ettiklerini, \u0130ngiltere\u2019den yap\u0131lmas\u0131 planlanan u\u00e7u\u015flar\u0131n, ilgili mercilerdeki izin sorununun a\u015f\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nBakan Tolga Atakan, S\u00fcrecin netle\u015fmesine m\u00fcteakip bu konuda da gerekli bilgilendirme yap\u0131lacak" dedi.\r\n\r\nUla\u015f\u0131t\u0131rma Bakan\u0131 Atakan'\u0131n, ki\u015fisel sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n"\u0130ngiltere\u2019de kalan vatanda\u015flar\u0131m\u0131zdan gelen talepleri takip ediyoruz. \u0130ngiltere\u2019den yap\u0131lmas\u0131 planlanan u\u00e7u\u015flar\u0131n ilgili mercilerdeki izin sorunu a\u015f\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. S\u00fcrecin netle\u015fmesine m\u00fcteakip bu konuda da gerekli bilgilendirme yap\u0131lacak."