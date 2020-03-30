KKTC Ulaştırma Bakanı İngiltere’den yurda dönmek isteyenler için çalıştıklarını açıkladı

4 hours önce
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KKTC Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, “İngiltere’de kalan vatandaşlarımızdan gelen talepleri takip ediyoruz” diyerek, “yapılması planlanan uçuşların ilgili mercilerdeki izin sorunu aşılmaya çalışılıyor” açıklamasında bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, İngiltere’de kalan Kıbrıslı Türklerin taleplerini takip ettiklerini, İngiltere’den yapılması planlanan uçuşların, ilgili mercilerdeki izin sorununun aşılmaya çalışıldığını söyledi.

Bakan Tolga Atakan, Sürecin netleşmesine müteakip bu konuda da gerekli bilgilendirme yapılacak” dedi.

Ulaşıtırma Bakanı Atakan’ın, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

“İngiltere’de kalan vatandaşlarımızdan gelen talepleri takip ediyoruz. İngiltere’den yapılması planlanan uçuşların ilgili mercilerdeki izin sorunu aşılmaya çalışılıyor. Sürecin netleşmesine müteakip bu konuda da gerekli bilgilendirme yapılacak.”

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