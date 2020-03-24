Koronavirüs bir toplum üyemizi daha aramızdan ayırdı

2 days önce
0 10,633 Bir dakikadan az

İngiltere’de Koronavirüs nedeniyle 62 yaşındaki Kıbrıslı Türk Yıldıray Faik hayatını kaybetti.

50 yıldır Londra’da yaşayan Yıldıray Faik’in ailesi, hastanın St Bartholomew’s Hospital’da kalp rahatsızlığı sebebiyle by-pass ameliyatı olduğunu, başarılı geçen ameliyattan 6 gün sonra, kendisine hastanede korona virüsü teşhisi konduğunu söyledi.

Durumu 24 saat içerisinde ağırlaşan Faik, 23 Mart sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Yıldıray Faik’in yaşamını yitirmesinin ardından, Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden toplum üyelerimizin sayısı 5’e yükselmiş oldu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

12 hours önce
164

Avrupa borsaları güne sert düşüşle başladı

12 hours önce
512

Kraliçe Elizabeth’ten ‘sağlıklıyım’ mesajı

1 day önce
7,025

Koronavirüs bir toplum üyemizi daha aramızdan kopardı

1 day önce
1,205

Hasta bir kişi Koronavirüsü 59 bin kişiye bulaştırabilir

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin