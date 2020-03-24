Koronavirüs bir toplum üyemizi daha aramızdan ayırdı

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de Koronavir\u00fcs nedeniyle 62 ya\u015f\u0131ndaki K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk Y\u0131ld\u0131ray Faik hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n50 y\u0131ld\u0131r Londra\u2019da ya\u015fayan Y\u0131ld\u0131ray Faik\u2019in ailesi, hastan\u0131n St Bartholomew's Hospital\u2019da kalp rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 sebebiyle by-pass ameliyat\u0131 oldu\u011funu, ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7en ameliyattan 6 g\u00fcn sonra, kendisine hastanede korona vir\u00fcs\u00fc te\u015fhisi kondu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nDurumu 24 saat i\u00e7erisinde a\u011f\u0131rla\u015fan Faik, 23 Mart sabah saatlerinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\nY\u0131ld\u0131ray Faik\u2019in ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmesinin ard\u0131ndan, Koronavir\u00fcs sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybeden toplum \u00fcyelerimizin say\u0131s\u0131 5\u2019e y\u00fckselmi\u015f oldu.