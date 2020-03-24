Gıda toptancısı A to Z, evlerinden çıkamayanlar için teslimat hizmeti vermeye başladı

Koronavirüs salgını sebeniyle İngiliz hükümetinin dün akşam aldığı kısmi sokağa çıkma yasağının ardından pek çok kişi evlerinden çıkamaz oldu.

Özellikle yardıma ihtiyacı olanlar ve yaşlı insanlar için süreci biraz daha zorlaştıran karar karşın, toplumumuz tarafından yakından tanınan gıda toptancısı A to Z, güzel bir karar aldı.

Firma yönetimi evlerinden çıkamayanların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için teslimat hizmeti vermeye başladığını duyurdu.

En az 40 poundluk sipariş koşulu ile kapıya teslim şeklinde yapılacak olan hizmet hakkında detaylı bilgi için 020 8342 5000 numaralı telefonu arayabilir ya da www.atoz-catering.co.uk internet sitesini ziyaret edebilirisiniz.