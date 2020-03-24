İngiltere’de Koronavirüsü yenen Türk yaşadıklarını anlattı

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de Koronavir\u00fcs\u00fc yenen T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131\u00a0Sude \u015eensoy, s\u00fcreci TRT Haber'e anlatt\u0131. \u015eensoy, "Ciddi anlamda solunum problemim vard\u0131, \u015fu an \u00e7ok iyiyim" dedi.\r\n\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 t\u00fcm d\u00fcnyada etkisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. O \u00fclkelerden biri de\u00a0\u0130ngiltere. Son verilere g\u00f6re \u00fclkede 6 bin 726 ki\u015fide corona vir\u00fcs\u00fcne rastland\u0131. 336 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken, 140 ki\u015fi de iyile\u015fti.\r\n\r\n\u0130yile\u015fenler aras\u0131nda T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131\u00a0Sude \u015eensoy\u00a0da var. \u015eensoy, ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 TRT\u00a0Haber'e anlatt\u0131. Ate\u015fle ba\u015flayan s\u00fcrecin ba\u015f\u0131nda Koronavir\u00fcs\u00fcn akl\u0131na gelmedi\u011fini belirten Sude \u015eensoy \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n"3 g\u00fcn kadar b\u00f6yle s\u00fcrd\u00fc ve ben kendim de \u00e7ok biliyormu\u015f gibi bir tan\u0131 koyup mikrobik bir rahats\u0131zl\u0131k oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcm. Sonra burada baz\u0131 yasaklar vard\u0131, hastanelere gitmemize, aramam\u0131za bile baz\u0131 k\u0131s\u0131tlamalar getirilmi\u015fti. Ge\u00e7en cuma g\u00fcn\u00fc de bir \u015fekilde onlara ula\u015ft\u0131m, eve geldiler. Ben Koronavir\u00fcsten a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 hi\u00e7 \u015f\u00fcphelenmemi\u015ftim, \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rd\u0131m. Bu s\u00fcreci herkes nas\u0131l atlatt\u0131\u011f\u0131m\u0131 soruyor, \u00e7ok h\u0131zl\u0131 ge\u00e7ti\u011fi i\u00e7in herkes \u00e7ok \u015fa\u015fk\u0131n. Ben de \u00e7ok \u015fa\u015fk\u0131n\u0131m. Bu kadar \u00e7abuk nas\u0131l iyile\u015fti\u011fimi ben de bilmiyorum. Ciddi anlamda solunum problemim vard\u0131, \u015fu an \u00e7ok iyiyim."\r\n\r\n\u0130ngiltere'de a\u011f\u0131r solunum s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015famayanlar d\u0131\u015f\u0131nda di\u011ferlerinin hastaneye gitmemesi y\u00f6n\u00fcnde \u00e7a\u011fr\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan \u015eensoy, doktorlar\u0131n evde kendisini kontrol etti\u011fini anlatt\u0131:\r\n\r\n"Bir\u00e7ok vaka test dahi edilmiyor. Bunu \u015fikayet i\u00e7in s\u00f6ylemiyorum. A\u011f\u0131r derecede bir solunum probleminiz yoksa bizi aramay\u0131n deniliyor. Ama \u015funu da s\u00f6ylemek istiyorum, doktorlar geldiler ve yar\u0131m saat boyunca ciddi bir \u015fekilde kontrolden ge\u00e7tim yani \u00f6yle \u00e7ok kolay olmad\u0131 \u015fikayet de etmeyeyim beni bu konuda mahcup ettiklerini s\u00f6ylemek isterim. Bana \u015fu s\u00f6ylendi, 'Birka\u00e7 g\u00fcn i\u00e7erisinde muhtemelen iyile\u015fme g\u00f6stereceksin.' Bana \u00f6zel bir numara verildi, 'Tekrar bizi arayabilirsin' dediler. '\u0130yile\u015fince ne yapaca\u011f\u0131m' dedim. 'Ne zaman bula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilmiyoruz, ama ate\u015fin ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden itibaren 14 g\u00fcn gibi d\u00fc\u015f\u00fcn 14 g\u00fcn kendini izole bir \u015fekilde evde tut' dediler."\r\n"\u0130SM\u0130N\u0130 YE\u015e\u0130L CANAVAR KOYDUM, ATE\u015e\u0130M HER GE\u00c7T\u0130\u011e\u0130NDE BEN SEN\u0130 YENECE\u011e\u0130M DED\u0130M"\r\nDoktorlar\u0131n hastaneye gitmek isteyip istemediklerini sordu\u011funu, ama gitmeyi \u00f6nermedi\u011fini anlatan Sude \u015eensoy, tedavi i\u00e7in yapt\u0131klar\u0131n\u0131 \u015fu s\u00f6zlerle anlatt\u0131:\r\n\r\n"Benim solunum problemim vard\u0131 ve bana bu soruldu hastaneye gitmek ister misin, ama \u00f6nermiyorum diye devam\u0131 da geldi. Ben de a\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 hastaneye gitmek istemedi\u011fimi s\u00f6yledim. \u0130ki tane evlad\u0131m var, o g\u00fcn doktorlar\u0131 aramadan \u00f6nce art\u0131k aya\u011fa kalkamayacak durumdayd\u0131m. S\u0131kl\u0131kla camlar\u0131 a\u00e7\u0131p evi havaland\u0131r\u0131n, bol s\u0131v\u0131 al\u0131n, iyi beslenin, a\u011fr\u0131 kesici ila\u00e7 al\u0131n dendi."\r\n\r\nVir\u00fcse isim verdi\u011fini, moralini y\u00fcksek tuttu\u011funu anlatan \u015eensoy i\u00e7in en \u00f6nemlisi stres yapmamak:\r\n\r\n"\u0130lk kabullenmek demeyeyim ama yapacak bir \u015feyimiz yok, \u00f6lemeyiz, ne yapaca\u011f\u0131z, ye\u015fil bir canavar gibi bir \u015fey koydum ismini, ate\u015fim her ge\u00e7ti\u011finde ben seni yenece\u011fim dedim. A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 bunu bir dram haline getirmedim.\r\n\r\nEve gelenler bana dedi ki 'E\u011fer stres ve panik yaparsan kalp ve etraf\u0131ndaki kaslar\u0131n do\u011fal olarak daha fazla kendin kasacak ve \u015fu an solunum sorunu ya\u015f\u0131yorsun ya o daha \u015fiddetli olacak, hi\u00e7 nefes alamayacaks\u0131n.' A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 panik de yapmad\u0131m. Dalga ge\u00e7tim, ciddiye almad\u0131m de\u011fil ama."\r\n"BUG\u00dcN BEN\u0130M O\u011eLUMUN DO\u011eUM G\u00dcN\u00dc VE BEN ONU G\u00d6REM\u0130YORUM"\r\n14 g\u00fcn kural\u0131n\u0131n \u00f6nemini hat\u0131rlatan Sude \u015eensoy, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n"Tan\u0131 konulmadan \u00f6nce \u00e7ocuklar\u0131mdan ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131m. Sevdikleriniz i\u00e7in kendinize iyi bak\u0131n diyoruz ya, asl\u0131nda bunu \u015f\u00f6yle d\u00fc\u015f\u00fcnmek laz\u0131m, bug\u00fcn benim o\u011flumun do\u011fum g\u00fcn\u00fc ve ben onu g\u00f6remiyorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc 14 g\u00fcn\u00fc doldurmadan onunla temas haline girmem yasak de\u011fil ama s\u00fcreci kontrol etmek ad\u0131na bu \u00f6nerilmedi bana. O y\u00fczden tek ba\u015f\u0131ma evde s\u00fcreci b\u00f6yle atlatt\u0131m."