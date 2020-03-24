İngiltere nükleer yakıt işleme tesisini kapatıyor

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de bulunan eski n\u00fckleer saha Sellafield\u2019da \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam eden Magnox Yeniden \u0130\u015fleme Tesisi'nin kontroll\u00fc kapat\u0131lmas\u0131na koronavir\u00fcs nedeniyle erken ba\u015fland\u0131.\r\n\r\nAvrupa\u2019n\u0131n en b\u00fcy\u00fck n\u00fckleer sahas\u0131 olan \u0130ngiltere\u2019deki Sellafield\u2019\u0131n g\u00fcvenli i\u015fletilmesi ve eski tesislerin devreden \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131ndan sorumlu Sellafield Ltd., koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n nedeniyle \u0130ngiltere ve uluslararas\u0131 n\u00fckleer reakt\u00f6rlerden gelen kullan\u0131lm\u0131\u015f yak\u0131tlar\u0131n yeniden i\u015flendi\u011fi Magnox Yeniden \u0130\u015fleme Tesisi'nin kontroll\u00fc bir \u015fekilde kapat\u0131lmas\u0131 da dahil olmak \u00fczere baz\u0131 \u00f6nlemlerin al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u015eirket, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131 nedeniyle i\u015fg\u00fcc\u00fcn\u00fcn azald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bunun gereksiz bak\u0131m veya onar\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yaratabilece\u011fini belirterek, tesisin kontroll\u00fc bir \u015fekilde kapat\u0131lmas\u0131n\u0131n, yeniden \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in en uygun durumda kalmas\u0131n\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. Bu y\u0131l kal\u0131c\u0131 olarak kapat\u0131lacak olan Magnox Yeniden \u0130\u015fleme Tesisi 60 y\u0131ld\u0131r \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor ve kullan\u0131lm\u0131\u015f yak\u0131ttan plutonyum ve uranyumu ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131yor.\r\n\r\nSellafield, \u0130ngiltere'nin Cumbria sahilindeki Seascale'e yak\u0131n, \u00e7ok i\u015flevli b\u00fcy\u00fck bir n\u00fckleer b\u00f6lge. 2019 y\u0131l\u0131 itibariyle sahadaki faaliyetler aras\u0131nda n\u00fckleer yak\u0131t yeniden i\u015fleme, n\u00fckleer at\u0131k depolama ve n\u00fckleer hizmetten \u00e7\u0131karma bulunuyor. Alanda 200\u2019den fazla n\u00fckleer tesis ve 1000\u2019den fazla bina bulunuyor. Yeniden-i\u015fleme tesislerinde kullan\u0131lm\u0131\u015f yak\u0131ttan kurtar\u0131lan plutonyum ayn\u0131 milli ve yerli enerji kayna\u011f\u0131 olarak kullan\u0131l\u0131yor.