İngiltere nükleer yakıt işleme tesisini kapatıyor

İngiltere’de bulunan eski nükleer saha Sellafield’da çalışmalarına devam eden Magnox Yeniden İşleme Tesisi’nin kontrollü kapatılmasına koronavirüs nedeniyle erken başlandı.

Avrupa’nın en büyük nükleer sahası olan İngiltere’deki Sellafield’ın güvenli işletilmesi ve eski tesislerin devreden çıkarılmasından sorumlu Sellafield Ltd., koronavirüs salgının nedeniyle İngiltere ve uluslararası nükleer reaktörlerden gelen kullanılmış yakıtların yeniden işlendiği Magnox Yeniden İşleme Tesisi’nin kontrollü bir şekilde kapatılması da dahil olmak üzere bazı önlemlerin alındığını söyledi.

Şirket, koronavirüs salgınını nedeniyle işgücünün azaldığını ve bunun gereksiz bakım veya onarım çalışmaları yaratabileceğini belirterek, tesisin kontrollü bir şekilde kapatılmasının, yeniden çalışmalara başlatılması için en uygun durumda kalmasını sağlayacağını kaydetti. Bu yıl kalıcı olarak kapatılacak olan Magnox Yeniden İşleme Tesisi 60 yıldır çalışıyor ve kullanılmış yakıttan plutonyum ve uranyumu ayrıştırıyor.

Sellafield, İngiltere’nin Cumbria sahilindeki Seascale’e yakın, çok işlevli büyük bir nükleer bölge. 2019 yılı itibariyle sahadaki faaliyetler arasında nükleer yakıt yeniden işleme, nükleer atık depolama ve nükleer hizmetten çıkarma bulunuyor. Alanda 200’den fazla nükleer tesis ve 1000’den fazla bina bulunuyor. Yeniden-işleme tesislerinde kullanılmış yakıttan kurtarılan plutonyum aynı milli ve yerli enerji kaynağı olarak kullanılıyor.