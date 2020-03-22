Certax Muhasebe’den Cengiz Yıldız salgın sebebiyle hükümetin vereceği devlet yardımlarını açıkladı

Birleşik Krallık’ta hükümetin Koronavirüs sağını ile mücadele kapsamında aldığı maddi yardım kararları detaylı maddeleri sebebiyle pek çok insanın kafasını karıştırıyor.

Certax Muhasebe’den Cengiz Yıldız kaleme aldığı makale ile toplum üyelerimizin de merak ettiği maddi destek paketinin detaylarını yazdı.

Cengiz Yıldız imzalı makale şöyle:

“Sayın Müşterimiz,

Bildiğiniz gibi Coranavirüs’le ilgili süreç vahim bir şekilde devam ediyor. Cuma günü (20/03/2020) Başbakan Boris Johnson kafe, birahane ve restoranların coronavirüsle başa çıkmak için Cuma gecesi (20/03/2020) take-away yiyecek satan işletmelerin haricinde kapatılması gerektiğini söyledi. İngiltere’de tüm gece kulüpleri, tiyatrolar, sinemalar, spor salonları ve eğlence merkezlerinin de makul olan en kısa sürede kapanmalarını gerektiğini söyledi.

Bu süreci her ay gözden geçireceklerini belirtiler. Maliye bakanı COVID-19’dan dolayı zarar gören işletmelere ve insanlara aşağıdaki yardım paketini açıkladı ve Certax Muhasebe olarak kolay anlaşılması için Türkçe çevrisini yolluyoruz. Bu raporun sonunda Self-employed veya elemanların hangi yardımlara ulaşabileceklerini ekledir.

COVID-19 İŞLETMELERE YÖNELİK YARDIMLAR:

Bu yardımları özetlersek şunlar olacak,

Coronavirüs Elemanları Tutma Düzeni – Elemanların Maaşlarının %80’ kadar devlet tarafından ödenmesi, maksimum aylık tavan rakamı £ 2,500 olacak.

KDV (VAT) ve Gelir Vergisi (Income Tax) ödemelerinin ertelenmesi.

KOBİ’ler (Küçük ve Orta Bütçeli İşletmeler) için yasal hasta ücretini giderme paketi.

İngiltere’deki tüm perakende, konaklama ve eğlence amaçlı işletmeler için 12 aylık business rate tatili.

Küçük işletme “business” rate indirimi veya kırsal kesim rate indirimi alan tüm şirketlere için £ 10,000 tutarında küçük işletme hibe yardımı.

£ 15,000 ile £ 51,000 arasında değişen rateable değere sahip mülkleri olan perakende, konaklama ve eğlence sektöründeki işletmeler için £ 25,000’a kadar hibe yardımı yapılacak.

İngiltere’de bankacılar aracılığıyla KOBİ’ler için £5 milyona kadar, bir yıl süreyle faizsiz Coronavirüs İşletme Kesinti Kredi Programı.

HMRC’ye olan vergi ödemelerinin geciktirme programı.

Yukarıdaki yardımların nasıl verileceği ve kimlerin alabileceğiyle ilgili bilgiler aşağıda ara başlıklarda mevcut.

CORANAVIRUS ELEMANLARI TUTMA DÜZENİ DESTEK PLANI

Coranavirüs Elemanları Tutma Planı uygulaması, İngiltere’deki işletmelerin hepsi, çalışanlarının maaşlarının bir kısmını bu kriz sırasında işten çıkarılmamaları için ödemeye devam etmek için devlet yardımına erişebilecekler.

İngiltere’deki bütün ihtiyacı olan tüm işletmeler bu yardımı kullanabilirler. Bu yardıma nasıl ulaşabilirsiniz.

Krizden etkilenen çalışanları izinli işçiler “furloughed workers” olarak tanımlamak ve çalışanlarınıza bu değişikliği bildirmek, çalışanların statüsünü değiştirmek, mevcut iş kanununa tabidir ve iş sözleşmesine bağlı olarak müzakereye tabi olabilir.

Yeni bir portal aracılığıyla izne ayırdığınız elemanları ve kazançları hakkında HMRC’ye bilgi sunmak (HMRC gerekli bilgiler hakkında ayrıntılı bilgi verecektir ve tahminim bizim PAYE sistemi üstünde bizim yapma ihtimalimiz olacaktır, biz gelişmeyle ilgili size bilgi gelince vereceğiz) HMRC izinli sayılan çalışanların ücretlerinin %80’ini, ayda £ 2,500’a kadar ödeyecektir. HMRC işletmelere geri ödeme için bir sistem kurmak üzere acilen çalışıyor. Mevcut sistemler, işverenlere ödeme yapılmasını kolaylaştıracak şekilde kurulmamıştır. İşletmenizin kısa vadeli nakit akışı desteğine ihtiyacı varsa, bir Coranavirüs Ticari Kesinti Kredisi almaya uygun olabilirsiniz, bankanızla iletişim kurunuz.

KDV VE GELİR VERGİSİ ÖDEMELERİNİ ERTELEYEREK İŞLETMELERE DESTEK

HMRC, Katma Değer Vergisi (VAT) ödemelerini 3 ay erteleyerek işletmeleri destekleyecektir. Serbest meslek sahibi iseniz, Şahsi Vergi Beyannamesi (Self- assessment) sistemi kapsamında Temmuz 2020’de ödenmesi gereken gelir vergisi ödemeleri Ocak 2021’e ertelenecektir.

KDV (VAT)

KDV için erteleme 20 Mart 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında uygulanacaktır. İngiltere’deki tüm işletmeler kullanabilir.

Bu, hiçbir uygulama gerektirmeyen otomatik bir tekliftir. Bu süre zarfında işletmelerin KDV ödemesi yapmaları gerekmeyecektir. Vergi mükellefleri, erteleme döneminde birikmiş olan yükümlülükleri ödemek için 2020/21 vergi yılı sonuna kadar zaman verilecektir. KDV iadeleri ve geri ödemeleri normal olarak hükümet tarafından ödenmeye devam edilecek.

GELİR VERGİSİ (INCOME TAX)

Şahsi vergi beyannamesi (Self-assessment tax return) için 31 Temmuz 2020 tarihinde ödenecek ödemeler 31 Ocak 2021 tarihine kadar ertelenecektir. Eğer serbest meslek sahibi iseniz veya self-assessment vergi beyannamesi yapıyorsanız bu uygulamaya hak kazanıyorsunuz.

Bu destek planı, hiçbir başvuru gerektirmeyen otomatik bir tekliftir. Erteleme döneminde geç ödeme için herhangi bir ceza veya faiz talep edilmeyecektir. Hükümet ayrıca, COVID-19’un sonucu olarak geçici mali zorunluk çeken ve ödenmemiş vergi yükümlülükleri olan tüm firmalara ve bireylere ödeme süresi tekliflerini artırıyor.

ÇALIŞANLARA HASTALIK ÖDEMESİ YAPAN İŞLETMELER İÇİN DESTEK

Hükümet, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ve işverenlerin COVID-19 nedeniyle hasta olmasıyla ödenen Yasal Hastalık Ödemesinin (SSP) geri almasına izin verecek mevzuat getirecektir. Program için uygunluk kriterleri aşağıdaki gibi olacaktır.

Bu geri ödeme, COVID-19 nedeniyle işsiz olan her bir çalışan için 2 haftaya kadar SSP’yi kapsayacaktır.

250’den az çalışanı olan işverenler kullanabilecek, bir işverenin büyüklüğü 28 Şubat 2020 itibariyle istihdam ettikleri kişi sayısına göre belirlenecektir.

İşverenler COVID-19 sonucunda SSP talep eden her hangi bir çalışan için (yeni uygunluk kriterlerine göre) harcamalarını geri alabilecektir.

İşverenler SSP personel eksikleri ve ödemelerinin kayıtlarını tutmalıdır, ancak çalışanların GP’ye uygun bir not vermeleri gerekmez. Bir işveren tarafından kanıt isteniyorsa, coronavirüs semptomları olan kişiler NHS 111’den bir izolasyon notu alabilir ve semptomları olan biriyle yaşayanlar NHS web sitesinden not alabilirler.

Program için uygun süre, SSP’nin evde kalanlara ilişkin düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden sonraki gün başlayacaktır.

Hükümet önümüzdeki aylarda işverenlerle birlikte çalışarak işverenler için en kısa sürede geri ödeme mekanizması kuracak.

İngiltere merkezli her işletme kullanabilir. İşletmeniz küçük veya orta ölçekli olmalı ve 28 Şubat 2020 itibariyle 250’den az çalışan istihdam ediyor olması gerekiyor.

İŞLETMELERE BUSINESS RATE KOLAYLIĞI

Perakende, konaklama ve eğlence amaçlı işletmeler için 2020/21 yılı için business rate tatili verildi. 2019/20 yılında perakende indirimi alan işletmeler mümkün olan en kısa zaman süresinde yerel belediyeler tarafından 2020/21 için yeni kanuna göre düzenlenmiş fatura alacaklar.

Aşağıdaki durumlarda business rate ödeme tatili almaya hak kazanıyorsunuz.

İşletmeniz İngiltere merkezli olması,

İşletmeniz perakende, konaklama ve / veya eğlence sektöründe olması,

Business rate tatili alacak işletmelerin tamamen ve esas olarak aşağıdaki iş kolları için kullanıyor olması;

Mağazalar, restoranlar, kafeler, birahaneler, sinemalar ve canlı müzik mekanları, Montaj ve eğlence, Oteller, misafir ve pansiyonlar ve mutfaklı konaklama mekanları

PERAKENDE, KONAKLAMA VE EĞLENCE AMAÇLI İŞLETMELERE NAKİT YARDIM PAKETİ

Perakende ve Konaklama Hibe Programı kapsamı altında perakende, konaklama ve eğlence sektörlerindeki işletmelere mülk başına £ 25,000’a kadar nakit yardımı sağlamaktır.

Bu sektörlerde, £ 15,000’dan düşük rateable değeri olan işletmeler için £ 10,000 yardım yapılacak.

Bu sektörlerde £ 15,001 – £ 51,000 arası rateable değere sahip işletmeler £25,000 yardım alacaklar.

Aşağıdaki durumlarda bu yardıma hak kazanırsınız.

İşletmeniz İngiltere merkezli olması,

İşletmeniz perakende, konaklama ve / veya eğlence sektöründe olması,

Nakit yardımı alacak işletmelerin tamamen ve esas olarak aşağıdaki iş kolları için kullanıyor olması;

Mağazalar, restoranlar, kafeler, birahaneler, sinemalar ve canlı müzik mekanları, Montaj ve eğlence sektöründe olmak, Otel, misafir ve pansiyonlar ve mutfaklı konaklama mekanları,

Bu yardımlara ulaşmak için bir şey yapmanıza gerek yok, eğer bu yardıma hak kazanırsanız yerel belediyeler size yazacaktır. Hükümet yerel yönetimlere bu uygulamayla ilgili kısa süre içinde bilgi verecek.

Yardımlar ve yardımlar için uygunluk veya yardıma ulaşmak için her türlü soru ilgili yerel makamlara sorulmalıdır.

ÇOK DÜŞÜK BUSINESS RATE ÖDEYEN VEYA HİÇ BUSINESS RATE ÖDEMEYEN İŞLETMELERE YARDIM PLANI

Hükümet, küçük business rate rahatlatılması (SBBR), kırsal Business indirimi (RRR) veya konik indirim nedeniyle çok az veya hiç business rate ödemeyen küçük işletmeleri desteklemek için yerel yönetimlere ek Küçük İşletme Hibe Programı finansmanı sağlayacaktır. Bu, devam eden işletme maliyetlerini karşılamaya yardımcı olmak için uygun işletmelere tek seferlik £ 10,000 tutarında Yardım verecektir.

Aşağıdaki durumlarda bu yardıma hak kazanırsınız;

İşletmeniz İngiltere merkezli olması,

Küçük bir işletmeyseniz ve zaten SBBR ve/veya RRR alıyorsanız,

Bir mülk işgal eden bir işletmeyseniz,

Bu yardıma ulaşmak için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu hibe almaya hak kazanırsanız yerel yetkili size yazacaktır.

Hükümet yerel yönetimlere kısa zaman içinde bu programla ilgili bilgi verecektir. Yardımlar ve yardımlar için uygunluk veya yardıma ulaşmak için her türlü soru ilgili yerel makamlara sorulmalıdır.

CORONAVİRÜS İŞLETME KESİNTİ KREDİ PROGRAMI

İngiltere’deki bankalar aracılığıyla işletmelere yeni bir geçici Coronavirüs Business Interruption borçlandırma sistemi getiriliyor. Hükümet kredi verenlere KOBİ’lere finansman sağlamaya devam etme konusunda daha fazla güven vermek için borç vericilere her kredi için %80 devlet teminatı verecektir (talepler için borç veren başına düşen tavan rakamlarına tabidir). Hükümet bu garanti için işletmelerden ve bankalardan faiz ve masraf ücreti talep etmeyecek. Program £5 milyona kadar borçlanmalar için olacak. Hükümet ilk 12 aylık faiz ödemelerini karşılayacağından, işletmeler bu finans için ilk 12 ay ücretsiz faiz alabilirler.

Aşağıdaki durumlarda bu borçlanmaya gidebilirsiniz,

İşletmeniz İngiltere merkezli olup, cirosu yılda £ 45 milyondan fazla olmamalı,

İşiniz diğer banka borçlanma kriterlerine tabi olacak.

Programım tüm kuralları ve akredite borç verenler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Toplamda 40 kredi sağlayıcı kurum var.

www.british-business-bank.ço.uk/ourpartners/coronavirüs-business- interruption-loan-scheme-cbils

Bankanızla veya finans sağlayıcınızla en kısa zaman içinde konuşmalı ve iş planınızı onlarla tartışmalısınız. Bu, program başladıktan sonra finans sağlayıcınızın hızlı hareket etmesine yardımcı olacaktır. Aylık geri ödemeleri olan mevcut bir krediniz varsa, nakit akışına yardımcı olması için bir geri ödeme tatili talep edebilirsiniz. Program, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren, yani önümüzdeki haftanın başından itibaren geçerli olacak.

VERGİ ÖDEYEN İŞLETMELER İÇİN DESTEK: ÖDEME ZAMANI HİZMETİ

Finansal kısıtlığı olan ve ödenmemiş vergi yükümlülükleri olan tüm işletmeler ve serbest meslek sahipleri, HMRC’nin Ödeme Zamanı hizmeti aracılığıyla vergi işleriyle ilgili destek almaya uygun olabilir.

Bu düzenlemeler duruma göre kararlaştırılır ve bireysel koşullara ve yükümlülüklere göre uyarlanır. Şu durumlarda bu hizmetten yararlanabilirsiniz.

İngiltere vergi mükellefi olmanız,

Ödenmemiş vergi borcunuz olması,

Bir vergi ödemesini kaçırdıysanız veya COVID-19 nedeniyle bir sonraki ödemenizi kaçırma ihtimaliniz varsa, lütfen HMRC’nin özel yardım hattını arayın 0800 0159 559. Gelecekteki bir ödeme konusunda endişeleriniz varsa, lütfen HMRC’yi o ödeme zamanına yakın arayınız.

SİGORTA

Bazı sigorta firmaları COVID-19 süreciyle ilgili zararlarınızı karşılıyor, lütfen sigorta şirketinizle iletişim kurarak bunu kontrol ediniz.

COVID-19 ÇALIŞANLAR İÇİN REHBERLİK

EVDE KALMAK

Coronavirüs enfeksiyonu (COVID-19) belirtileri varsa ne kadar hafifse, evde kalın ve belirtilerinizin başladığı andan itibaren 7 gün boyunca evinizden çıkmayın.

Başkalarıyla yaşıyorsanız ve evde coronavirüs semptomları olan ilk kişi iseniz, o zaman 7 gün boyunca evde kalmalısınız, ancak iyi olan tüm ev halkı evlerinde kalmalı ve evi 14 gün boyunca terk etmemelidir. 14 günlük süre, evdeki ilk kişinin hastalandığı günden başlar.

HASTALIK PARASI

Çalışmak için çok hastaysanız, haftada £ 94.25 tutarında yasal hasta ücreti (SSP) alabilirsiniz. İşvereniniz tarafından 28 haftaya kadar ödenir. COVID-19 nedeniyle evde kalıyorsanız artık SSP talep edebilirsiniz. Bu, aynı evdeki insanları önemseyen ve bu nedenle hane halkı karantinası yapmaları tavsiye edilen kişileri de içerir.

Hasta ödeme hakkınızı kontrol etmek için işvereninizle konuşmalı ve daha fazla bilgi için aşağıdaki internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

www.gov.uk/statutory-sick-pay

SSP – HASTALIK PARASI BAŞLAMA TARİHİ

Hükümet COVID-19’dan dolayı hastalık izni alan kişilere 1’çi günden ödeme yapılması için kanun hazırlıyor, normalde bu ödeme 4.cu gün itibariyle başlıyor. Kanun meclisten geçtikten sonra 13 Mart 2020 tarihinden bu yana bu ödeme yapılacak şekilde uygulanacak. Lütfen işvereninizle konusunuz ve bu yardıma hak kazanıyor musunuz diye sorabilirsiniz.

HASTALIK KANITI

COVID-19’unuz varsa veya evde kalmanız tavsiye edilirse, doktora gitmek yerine NHS 111’u arayabilir ve aşağıdaki linke girerek izolasyon notu alabilirsiniz.

111.nhs.uk/isolation-note

COVID-19 vakaları için bu, 7 günlük hastalık yokluğundan sonra “uygun bir not” (bazen hasta notu olarak da adlandırılır) sağlama ihtiyacının yerini alır.

İzolasyon notları Jobcentre Plus tarafından randevulara katılmayacağınızın kanıtı olarak da kabul edilecektir.

KENDİ HESABINIZA “SELF-EMPLOYED” ÇALIŞIYORSANIZ VEYA SSP (HASTALIK PARASI) İÇİN UYGUN DEĞİLSENİZ

SSP için uygun değilseniz – örneğin, serbest çalışan veya haftada £ 118 Alt Kazanç Sınırının altında kazanıyorsanız – ve COVID-19’unuz varsa veya evde kalmanız tavsiye edilirse, artık daha kolay bir şekilde Evrensel Kredi “Universal Credit” veya yeni stil İstihdam ve Destek Ödeneği “Employment And Support Allowance” yardımlarına başvurabilirsiniz. Aşağıda bu yardımlara başvuru yapacağınız sitelerin linkleri mevcut.

Universal Credit – www.understandinguniversalcredit.gov.uk/coronavirüs

Employment And Support Allowance – www.gov.uk/guidance/new-style-employment-and-support-allowance

Yeni stil İstihdam ve Destek Ödeneği almaya hak kazanırsanız, COVID-19’unuz varsa veya evde kalmanız tavsiye edilirse, artık 8. Günden ziyade hastalığın 1. gününden itibaren ödenecektir.

İZİNLİ “FURLOUGHED” ÇALIŞANLAR

İşvereniniz COVID-19 nedeniyle personel maliyetlerini karşılayamıyorsa, elemanları işten çıkarmaktan kaçınmak için ücretinizin bir kısmını ödemeye devam etmek için desteğe erişebilir. İşvereniniz Coronavirüs İş Tutma Sistemine erişmek istiyorsa, sizinle sizi izinli eleman göstermek için görüşmelidir. Bu işten çıkarılmak yerine işverenin bordrosunda (PAYE) tutulduğunuz anlamına gelir.

Buna hak kazanmak için izinli ayrılıktan dolayı ücret alıyorsanız bu işletme için iş üstlenmemelisiniz. Bu, işvereninizin tüm istihdam masrafları için maaşınızın %80’ine kadar, ayda £ 2,500’a kadar devletten yardım talep etmesini sağlayacaktır.

İzinli iken çalışıyor sayılacaksınız. İşvereniniz, bu ödeme ile maaşınız arasındaki farkları finanse etmeyi tercih edebilir, ancak zorunlu değildir.

Bu değişikler sonucunda maaşınız azalırsa, Universal Credit dahil olmak üzere sosyal yardım sistemi aracılığıyla destek almaya uygun olabilirsiniz.

Hükümet, Coronavirüs İş Tutma Planını 1 Mart 2020 tarihinden itibaren en az 3 ay sürmesini istiyor, ancak gerekirse uzatılacak.

YARDIM TALEP ETMEK

İster işte ister iş dışında olun, düşük bir gelire sahipseniz ve COVID-19’un ekonomik etkilerinden etkileniyorsanız, Evrensel Kredi “Universal Credit” dahil olmak üzere tüm refah sistemi yelpazesine erişebilirsiniz.

6 Nisan’dan itibaren Hükümet, 1 yıl süreyle Universal Credit ve Working Tax Credit rakamlarını artırmaya gidiyor. Her ikisi içinde planlanan yıllık artış haftalık £ 20 olacak. Bu, tüm yeni ve mevcut Universal Credit ve Working Tax Credit alan kişilere uygulanacak.

COVID-19’UNUZ VARSA VEYA EVDE KALIYORSANIZ

Artık Universal Credit talebinde bulunabilirsiniz ve gerekirse bir iş merkezine “Job Centre” gitmenize gerek kalmadan bu önden ödemelere erişebilirsiniz.

EĞER KENDİ HESABINIZA “SELF-EMPLOYED” ÇALIŞIYORSANIZ

Her zamanki uygunluk kriterlerini karşılamanız koşuluyla Universal Credit için başvurabilirsiniz.

Salgının ekonomik etkisi ile size desteklemek ve devletin kendi kendine tecrit ve sosyal mesafelere ilişkin rehberliklerini takip etmenize izin vermek için, 6 Nisan’dan itibaren Asgari Gelir Katının gereksinimleri geçici olarak gevşetilecektir. Bu değişiklik tüm Universal Credit başvuruları için geçerlik olacak ve salgın süresi boyunca devam edecektir. Yeni başvuru yapacakların JobCentre katılmasına ve kendi hesabına çalıştıklarını kanıtlamaya ihtiyaçları yoktur.

KİRA MASRAFLARI DESTEĞİ

İse giriş ve çıkışta bulunanlar için mevcut Universal Credit için uygun olup olmadığınızı kontrol etmelisiniz. Kiralama masrafları için destek Universal Credit yoluyla ödenecektir.

Hükümet, Nisan ayından itibaren yerel konut yardımı oranlarını %30 yükseltiyor. Bu, yeni veya mevcut Universal Credit konut yardımı alan özel kiracılar veya Konut Yardımı alan kişiler için geçerlidir.

Certax Muhasebe olarak hepinize sağlıklı günler diliyoruz ve umarız yukarıdaki bilgiler bu zor günlerde azda olsa baş edebilmenize yardımcı olur.”