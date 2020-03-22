İngiltere’de Koronavirüs: Vaka sayısı 5 bin 18, ölü sayısı 233

4 hours önce
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Birleşik Krallık genelinde Koronavirüs vaka sayısı dün itibarıyla 5 bin 18’e yükselirken, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısınınsa 233’e ulaştığı açıklandı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 72 bin 818 kişiye Koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlere göre 67 bin 800 kişide virüse rastlanmazken, 5 bin 18 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Virüs bulunan kişilerin 4 bin 257’sinin İngiltere’de, 373’ünün İskoçya’da, 280’inin Galler’de, 108’inin ise Kuzey İrlanda’da görüldüğü açıklandı.

Birleşik Krallık’ta virüs vakalarının en çok görüldüğü şehir bin 965 kişi ile Londra olurken, ikinci en yüksek görülen yer 138 kişi ile Hampshire kontluğu oldu.

Toplum üyelerimizin yoğun yaşadığı bölgelerden Lewisham’da 60, Enfiled’de 54, Hackney’de 52, Haringey’de 51, Islington’da ise 48 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

Virüs sebebiyle tedavi altına alınanlardan 93 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtilirken, toplum üyelerimizden 4 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

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