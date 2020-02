Apollo Filarmoni Orkestrası’yla Romantik Döneme yolculuk

EZO Sarıcı önderliğinde kurulup, Ekim ayında ilk konserini veren Apollo Filarmoni Orkestrası, Romantik Dönem’den seçtikleri eserlerle müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Klasik müziğin önemli solistlerine ev sahipliğiyle tanınan Paddington’daki St James Church’de gerçekleşecek olan konser, 21 Şubat Cuma akşamı, saat 8:00’de başlayacak.

İngiltere’nin saygın müzik okulları The Yehudi Menuhin School, The Purcell School, Guildhall School of Music and Drama, Royal Academy of Music and Royal College of Music konservatuarlarının seçkin öğrencilerinden oluşan orkestra, ilk konserinde 40 kişilik kadrosuyla Klasik Dönem’i yansıtan eserler sunmuştu. Müzik tutkusuyla bir araya gelen genç müzisyenler, hiç bir müziksel yardım almadan, kendi oluşturdukları repertuarla müzikseverlerle buluşmuşlardı. İzleyicinin yoğun ilgisiyle cesaretlenen gençler, bu konserlerinde, 60 kişiye çıkan kadrosuyla Dvorak, Wagner ve Tchaikovsky gibi Romantik Dönem’in derin anlatımlı eserlerini izleyici ile buluşturmanın heyecanını yaşamaktalar.

1830-1900 yılları arası etkisi hissedilen Romantik Dönem, edebi etkilenimle bireysel tutkuların öne çıktığı bir evre olarak anılıyor. Müziğin kendisini yeniden tanımladığı bu dönemde, çalgıların çeşitliliği, armonik ve ritmik zenginlik, müziksel formların yeniden tasarlanması ile farklı atmosferler yaratarak daha çarpıcı ve renkli bir yapı oluşturuldu. Romantik dönem, müzik tarihinde kilise ve sarayın etkisinden uzaklaşıp halkla kucaklaştığı bir dönem olması açısında da bir başka öneme sahip.

Genç orkestra şefi Kingsley Lin’in yöneteceği Apollo Filarmoni Orkestrası’nda sanat yönetmeni ve başkemancı olarak Ezo Sarıcı, yaylı çalgılar liderliğinde Viviane Plekhotkine, nefesli çalgılar liderliğinde Tristan Boldy görev alıyor. Konser repertuarında; Dvorak’tan Symphony No. 9 in E minor, “From the New World”, Wagner’den Overture from Die Meistersinger von Nürnberg ve Tchaikovsky’den “Overture-Fantasy” from Romeo and Juliet sergilenecek.

Konserin ikinci yarısında yer alacak olan Çek besteci Dvorak’ın ünlü eseri “From New World” insanoğlunun aya ilk yolculuğu olarak kabul edilen 1969 yılındaki Apollo 11’in yolculuğuna da eşlikle tanınıyor. Astronot Neil Armstrong’un aydaki yürüyüşünde dinlediği söylenen eser olağanüstü güzellikteki ana temasıyla bir çok önemli filmde ve belgeselde de yer almıştı.

Yarattığı güçlü ve duygusal temalarla müzik tarihinde ayrı bir yeri olan Tchaikovsky’nin, Sheakspeare’in Romeo ve Juliet için yazmış olduğu bu eser, üç ayrı versiyon olarak bestelenmiş. Bu konserde, 1880 yılında tamamlanmış olan üçüncü versiyonu yorumlanacak. Rome and Juliet adlı tiyatral oyun, Sheakspeare’in derin etkisi altında kaldığı söylenen Rus besteci Tchaikovsky ile birlikte Prokofiev ve Berlioz gibi besteciler tarafından da bestelenmişti.

Biletlerin “eventbrite” üzerinden 10 pound’a temin edilebileceği konseri, 25 yaşın altındaki müzikseverler sadece 5 pound ödeyerek izleyebilecek. St James’s Church, Sussex Gardens, Paddington, London, W2 3UD adresinde gerçekleşecek konser için online bilet edinmek mümkün.

www.eventbrite.co.uk/e/apollo-philharmonic-orchestra-tickets-87555152819

This slideshow requires JavaScript.