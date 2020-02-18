AB’nin vergi kara listesine 4 ülke daha eklenirken Türkiye’ye ek süre tanındı

6 hours önce
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Avrupa Birliği (AB), vergi alanında işbirliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesine Birleşik Krallık’a bağlı Cayman Adaları ile Palau, Panama ve Seyşeller’i ekleme kararı aldı. Türkiye’ye ise eksiklerini tamamlaması için süre tanıdı.

AB üyesi 27 ülkenin maliye bakanları Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi.

Toplantı sonunda, vergi konusunda işbirliği yapmayan ülkelerin sıralandığı kara listenin güncellendiği, listeye Birleşik Krallık’a bağlı Cayman Adaları, Palau, Panama ve Seyşeller’in eklendiği açıklandı.

Türkiye’nin de listeye eklenmesi konusunun gündeme geldiği ancak eksiklerini tamamlaması için Ankara’ya ek süre tanınmasına karar verildiği belirtildi.

İki yetkili, AB’nin liste oluşturma sürecine zarar verme riskine rağmen ‘siyasi nedenlerle’ bu kararın alındığını söyledi. Bir diplomat, “Türkiye’nin bizim için önemli olan birçok siyasi alanında rol oynadığını unutmamalıyız” dedi.

Deutsche Welle de, Türkiye’nin tüm AB ülkelerine vergi bilgilerinin otomatik olarak aktarımını gerçekleştiremediğini, ancak veri paylaşımına izin verecek yasal değişiklikleri kabul etmesi nedeniyle daha fazla zaman verildiğini aktardı.

Söz konusu listede Fiji, Umman, Samoa, Trinidad ve Tobago, Vanuatu, Amerikan Samoası, Guam ile ABD Virjin Adaları da bulunuyordu.

Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlıyor

Çok sayıda şirket ve bireyin off-shore hesaplar kullanarak vergiden kaçtıklarının ortaya çıkması üzerine, 2017 yılında AB vergi cennetleri listesi belirleme sürecini başlatmıştı.

Vergi kaçırmayla mücadele etmeyi amaçlayan listenin hazırlık aşamasında, çeşitli ülkelerin vergi sistemleri incelemeye alınmıştı.

Bir ülkedeki vergi uygulamaları bir başka ülkeden vergi kaçırılmasına imkân sağladığı takdirde AB’nin kara listesine alınıyor. Söz konusu durumu düzeltmeye yönelik reformlar taahhüt eden ülkeler kara listeden çıkarılıyor. Kara listedeki ülkelerin AB ile finansal işlemleri daha sıkı biçimde denetleniyor.

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