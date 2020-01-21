Day-Mer 20. Olağan Kongresi bu hafta sonu gerçekleşecek

30. mücadele yılını geride bırakan Day-Mer, 20. Olağan Kongresi’ni 26 Ocak Pazar günü 14.00-19.00 arası, Londra Toplum Merkezi salonunda gerçekleştirecek.

Kongre’de Day-Mer’in faaliyetleri ekseninde, son iki yıl boyunca dünyadaki gelişmeler ve İngiltere’de işçilerin, emekçilerin ve göçmenlerin yaşadığı önemli gelişmeler ele alınıp tartışılacak.

Kongre’ye katılacak davetliler arasında, İngiltere’nin en mücadeleci sendikaları arasında olan ve yeni yılı grevle karşılayan Demir ve Deniz Yolları Taşımacılık İşçileri Sendikası RMT’nin Genel Sekreter Yardımcısı Steve Hedley, 40 yıl aradan sonra McDonald’s çalışanlarını örgütleyerek greve çıkaran BFAWU Sendikasının Genel Başkanı Ian Hudson dahil çok sayıda sendikacı ile ırkçılığa karşı kampanya yürüten Stand Up to Racisim gibi Day-Mer’in birlikte mücadele yürüttüğü kesimlerin temsilcileri de yer alıyor. İngiltere gündemine ilişkin önemli mesajların verileceği kongreye tüm Day-Mer’liler ve Day-Mer dostları davet edildi.

26 Ocak Pazar günü saat 14:00 – 19:00 arasında gerçekleşecek olan kongreye 22 Moorefield Road, Tottenham, London N17 6PY adresinde yer alan Londra Toplum Merkezi ev sahipliği edecek.