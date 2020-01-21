Yarışmacıların soyunduğu programda görme engelliler için sesli anlatım yapılacak

6 hours önce
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İngiltere’de yayınlanan ve çıplak yarışmacıların birbirleriyle flört ettiği televizyon programı Naked Attraction ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Channel 4’da yayınlanan programın yapımcıları, programı herkesin izleyebilmesi için sesli betimleme özelliği getirdi. Bundan böyle programdaki çıplak yarışmacıları betimleyecek bir dış ses olacak.

YENİ UYGULAMA YAPILACAK

Paravanın arkasındaki yarışmacının önce ayaklarını daha sonra bacaklarını, sonra kalçasını, göğsünü ve başını gören yarışmacı karşısındaki ile flört ediyor. Bir eş bulma programı olan Naked Attraction (Çıplak Çekim) yöneticileri görme engelli seyirciler için yeni bir uygulamaya başladı.

CANLI ANLATIM

Programda bundan sonra bir dış ses, programın görme engelli hayranları için canlı betimleme yapacak. Seyircilerin kaçırdığı detayların anlatılacağı bu uygulamada görme sorunu yaşayan seyirciler böylelikle bütün programa hakim olabilecek.

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