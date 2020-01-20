Eskioğlu imza günlerine İAKM-Cemevi’nden başladı

Gazeteci Yazar Faruk Eskioğlu, ay başında piyasaya çıkan Türkiye ve Kıbrıs’tan İngiltere’ye göçün serüvenini anlattığı “Londra’da Bizim’Kiler” kitapları için ilk imza günü ve paneli İAKM-Cemevi’nde Tugay Hürman Kültür ve Sanat Salonu’nda ilk etkinlik olarak düzenledi.

İAKM-Cemevi’nin 18 Ocak Cumartesi saat 15’te “19 Clarendon Rd, Hornsey, London N8 0DD” adresindeki mekanında yapılan panelin modaratörlüğünü Dr. Alkan Karaçam yaptı. Karaçam, bir akademisyen olarak Eskioğlu’nun çalışmasını değerli bulduğunu belirterek, kitapların araştırmacılara önemli bir kaynak oluşturacağını söyledi.

Eskioğlu da kitap projesinin 8 yıl gibi uzun ve çileli bir süreç aldığını belirterek, kendisine destek olanlara teşekkür etti. “Londra’da Bizim’Kiler”in üç kitaplık bir seri olduğunu anlatan Eskioğlu, ilk kitapta göç, ikincisinde “Toplumda kültür, sanat ve spor” ve üçüncü kitapta da “Toplumun Yüzü” başlığıyla özgeçmişleri toplumun gelişimiyle örtüşen yüz ismin tanıtımının yapıldığını anlattı.

Kitaptaki konulardan örnek veren Eskioğlu, “Kıbrıs’tan göç bölümünde II. Dünya Savaşı’nda İngiliz Hava Kuvetleri’nde savaş uçağı ile Nazi Almanyası’na 67 pike yapan Mehmet Teyyareci’yi, savaşa katılmadığı için hapis cezası yiyen Mimi Dayı’yı, 1970’lerdeki sağ ve sol örgütlenmeyi, Kıbrıs’ta PEO Sendikası’nın Türk bölümü lideri Ahmet Sadi’nin 1958’de suikastan kurtulma serüveni ve Londra’da Kıbrıs Demokrasi Derneği’ni kurmasını, 1970’lerde 120’den fazla Wimpy şubesinihn sahibi olan Ali Usta ve ona karşı yapılan grevi okuyacaksınız” dedi.

KOKTEYL 25 OCAK’TA DAY-MER’DE

İngiliz kaynaklarına göre; 1580’de ilk gelen Müslüman’ın İspanyol yük gemisinden esir alınan Sinan ismindeki Osmanlı olduğunu anlatan Eskioğlu, “Göç serüvenimizde

İspanya’ya karşı savaşan İngilizler 1509-1547 arasında Osmanlı’dan paralı asker getirdiklerini söyledi. Eskioğlu; Osmanlı’dan İngiltere’ye ilk gelenlerin 16’ncı yüzyılda lale, 19’uncu yüzyılda Osmanlı hamamı ve 1867’de de o dönemki olağanüstü halden kaçan Jön Türkleri olduğunu söyledi.

Kitapla ilgili ayrıntılı bilgi ve satış noktalarının www.londradabizimkiler.com’dan alınabileceğini belirten yazar, 25 Ocak Cumartesi saat 18.30’da “22 Moorfield Road, N17 6PY” adresindeki DAY MER’de imza günü-kokteyle ve 1 Şubat saat 16’da da “628-630 Green Lanes, Tottenham, London N8 0SD” adresindeki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi-TCCA’de imza günü-panele toplumu davet etti.

PANELE KATILANLARIN GÖRÜŞÜ

Panele katılanlar şu görüşleri belirttiler:

– Erdoğan Güccük: Eskioğlu’na bu çalışmayı yaptığı için teşekkür ediyorum. Geçmişte yaşananları kitapta toplamasını önemsiyorum ama bu kitabın toplumun geleceğini tartışılmasına da vesile olmasını öneriyorum.

– Ayhan Peker: Eskioğlu’nun bu kitabının önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. İlk Türk’ün buraya gelmesinden nüfusumuza ilişkin pek çok doyurucu bilgiyi panelde edindim. En azından benim için bir kaynak olacak.

– Ali Gül Özbek: Eskioğlu Türkiyeli toplumu gelecek kuşağa taşıdığı için kendisine teşekkür ediyor ve bütün dostların 8 yıllık bir emekle ortaya çıkan bu kitabı okumasını öneriyorum.

– Nevzat Öztürk: Eskioğlu’nu uzun süredir tanıyorum. Henüz kitabı okuma şansım olmadı ama herkesin bu kitabı okuması gerektiğini düşünüyorum çünkü Eskioğlu’nun vizyonuna güveniyorum.

– Cahit Baylav: Faruk bizim çok eski bir dostumuz. Faruk bu çalışmasıyla topluma büyük bir katkıda bulunuyor. Benim bir özeleştirim var. 1980’lerde Faruk otobüs durağının üstüne çıkmış halde 1 Mayıs gösterisindeki bizim fotoğrafımızı çekerken ben de onun fotoğrafını çekmiştim. O fotoğrafı bulup ona vereceğim.