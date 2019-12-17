BTKD yılsonu çayında bir araya geldi

Britanya Türk Kadınları Derneği, geleneksel yılsonu çayını Troy Hotel’de düzenledi. Büyükelçi Ümit Yalçın’ın eşi Gül Yalçın’ın da katıldığı çayda, Rus keman sanatçısı Paula Gorbanova üyelere mini bir konser verdi. Sefire Gül Yalçın, 2019’un tüm dünyada çalkantılı bir yıl olduğunu belirterek, BTKD gibi kadın derneklerinin insani bağları güçlendirmesi açısından önemine değindi ve üyelerin yeni yılını kutladı.

Londra’da 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren etkin sivil toplum kuruluşlarından Britanya Türk Kadınları Derneği, geleneksel yılsonu çayında üyelerini bir araya getirdi. Düzenlenen çaya, T.C. Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ın eşi Sefire Gül Yalçın, KKTC Muavin Konsolosu Denil Ertuğ, TSK Londra Deniz Ataşesi’nin eşi Azra Eğmez ile çok sayıda üye katıldı.

BTKD Başkanı Servet Hassan ile Yönetim Kurulu üyeleri Başkan Yardımcısı Funda Aksanoğlu, Sevgül Özkor, Itır Sökmen, Deniz Harput ve Mihrişah Safa’nın ev sahipliği yaptığı yılsonu daveti sıcak ve samimi bir havada geçti. Derneğin yeni üyelerinin de büyük ilgi gösterdiği davette, konuşan Başkan Servet Hassan, faaliyetlerinden ve önümüzdeki yılda gerçekleştirecekleri etkinliklerden bahsetti. 2019 yılında Parlamentoda “Dünya Kadınlar Günü” ve “Anneler Günü” kutlamaları yaptıklarını kaydeden Servet Hassan, birkaç ay önce vefat eden, derneğin en eski üyelerinden Betül Ziler’i de anarak kendisini daima saygı ve özlemle hatırlayacaklarını söyledi. Başkan Hassan, derneğe gösterilen ilgi ve verilen desteğe teşekkür ederek “Hayatın her alanında başarı sağlayan Cumhuriyet kadınları ile gurur duyduklarını” vurguladı.

“BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRİYOR”

Daha sonra söz alan Sefire Gül Yalçın, BTKD’nin çayında üyelerle bir araya geldiği için memnuniyetini dile getirerek, şunları dedi:

“Geride bıraktığımız 2019 yılı rekabet, çatışma, Brexit tartışmaları, göç meselesi, ırkçılık, İslamofobi, artan yabancı düşmanlığı, terör, küresel ekonomik durgunluk, yapay zeka, çevre erozyonunun yol açtığı iklim değişikliği gibi birçok konunun tartışıldığı bir yıl oldu. Ne yazık ki iklim değişikliği birçok alanda insani ve ekonomik krizlere yol açıyor. Buna bağlı ölen insan sayısı 1,5 milyon. Yaralanan, evsiz kalan insan sayısı ise 1,5 milyar. Tüm dünyaya maliyeti ise 3 trilyon dolar. Yine de gençlerin bu konuda bilinçli olduğunu görmek gelecek için ümit vaat ediyor.

İçinde yaşadığımız Britanya’da siyasi, sosyal birçok gelişme içeren gündemin başında Brexit vardı. Seçimlerin sonuçları bize önümüzdeki dönemde İngiltere’de önemli değişimler olacağını işaret ediyor. Yanı sıra, terör sorunu hepimizi derinden etkiledi.

Türkiye-İngiltere ilişkilerine baktığımızda ise, iyi gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere ile ticaretimiz olumlu yönde artıyor. Dış ticarette fazla verdiğimiz tek Avrupa ülkesi İngiltere. Buradan ülkemize giden turist sayısı yılın ilk ayında 2,5 milyon. İki ülke ilişkilerindeki gelişmeler sevindirici.

Umarım, yeni yıla umutla, iyimserlikle gireriz. Gençlerimiz bizi çok umutlandırıyor. Kadınlarımızın toplumda yerlerinin sağlamlaşmasından yanayız. BTKD gibi kadın dernekleri, insani bağlarımızı güçlendirmesi açısından çok önemli. Sizleri çalışmalarınızdan dolayı tebrik eder, sağlık, huzur, mutluluk dolu bir yeni yıl dilerim.”

Sefire Gül Yalçın’ın konuşmasından sonra, BTKD üyesi ve Talent Unlimited’in kurucusu Canan Maxton, destek verdikleri müzik öğrencilerinden Rus keman sanatçısı Paula Gorbanova’yı takdim etti. Genç sanatçı, kemanıyla yarım saatlik bir konser verdi.

Daha sonra BTKD’ye yeni katılan üyeler kendilerini tanıttılar. Yılsonu çayı, Yönetim Kurulu üyelerinin hazırladığı ikramların sunulması ve sohbetle devam etti.

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