İlker Kılıç için Londra’da anma etkinliği düzenlendi

Kıbrıs Türk Sol’unun Londra’daki en önemli isimlerinden olan İlker Kılıç, ailesi, sevenleri ve dava arkadaşlarının bir araya geldiği etkinlikle anıldı.

Londra CTP Dayanışma Derneği ve Kıbrıs Türk Barış ve Demokrasi Derneği tarafından 15 Aralık Pazar günü organize edilen etkinliğe Kıbrıs Türk Toplum Merkezi ev sahipliği etti.

Geçen yaz hayatını kaybeden İlker Kılıç, Londra’daki cenaze töreninin ardından Kuzey Kıbrıs’ta toprağa verilmişti.

Toplum tarafından sevilen bir sima olan Kılıç’ın, siyasi mücadelesine her kesimden insan saygı duyuyordu. Londra’da yapılan İlker Kılıç’ı anma etkinliği demokrasi şehitleri adına saygı duruşu işle başladı.

Daha sonra söz alan Kıbrıs Türk Barış ve Demokrasi Derneği Başkanı Derman Saraçoğlu, “İlker Kılıç’ın sahip olduğu değerlerin bilincinde olduğumuz için buradayız.” diyerek, Kılıç’ın değerlerini yorumladı.

Sraçoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Hareketimiz mihenk taşlarındandı. İlker, hareketimizin Londra kolunda çok büyük başarılı çalışmalara imza atmış yoldaşlarımızdandı. İlk Kılıç, Cumhuriyetçi Türk Partisi Hareketinin Kıbrıs Türk toplumuna tanışmış olduğu aydın, siyasetçi, özelliğini yaşamının son gününe kadar taşımasını bilmiş bir yoldaşımızdı.”

Daha sonra Kıbrıs Türk Sol’unun Londra’ki önemli isimlerinden olan ve önceki yıl hayatını kaybeden Hasan Raif’in oğlu Mehmet Raif kendine has tarzıyla Kıbrıs şarkılarını çaldı.

Raif’in performansının ardından İlker Kılıç’ı tanıyanlar, onu anlatmak için söz aldı. Bu sırada Kılıç’ın eşi ve çocukları duygulu anlar yaşadı.

Ardından Hamza Irkad da müziğiyle Kılıç’ı anarak etkinlik son buldu.

Etkinlikte ayrıca bir hatıra defteri açılarak, katılımcıların duygu ve düşünceleri bir araya toplandı.