Türkçe konuşan toplumun çoğu İşçi Partisine oy verecek

BİRLEŞİK Krallık’ta yaşayan Türkçe konuşan toplum üyelerimiz seçim anketlerimize katılarak hangi partiye oy vereceklerini açıkladı.

Birleşik Krallık’ta bugün erken genel seçim var. Sabah 07.00’de başlayacak olan oy kullanma işlemleri gece 22.00’de sona erecek. Londra Gazete olarak Facebook sayfamızda iki ayrı seçim anketi yaparak, Türkçe konuşan toplumun hangi siyasi partiye oy vereceğini araştırdık.

Pazartesi ve Salı akşamı gerçekleştirdiğimiz anketlerde İşçi Parti büyük arayla Türkçe konuşan toplumun oy vereceği siyasi parti oldu.

İki günde 23 binden fazla kişiye erişen anketlerimize göre toplumumuzun çoğu oyunu İşçi Partisine verecek.

Her iki anketin ortak sonuçlarına göre Türkçe konuşan toplumun %58’i İşçi Partisine, %30’u Muhafazakar Partiye, %6’sı Liberal Demokrat Partiye, %5’i Yeşil Partiye, %1’i ise Brexit Partisine oy verecek.

İngiliz ırkçı siyasetçi Nigel Farage’in başkanlığını yürüttüğü Brexit Partisi’ne oy vermeyi düşünen toplum üyelerimizin olması ise anket sonucunda en dikkat çeken kısım oldu.

Ülke genelinde yapılan farklı seçim anketlerinde Muhafazakar Parti her ne kadar üstünlüğünü korusa da 2 milyondan fazla yeni seçmenin kayıt yaptırması muhalefet partilerine ümit veriyor.

SONUÇLAR SABAHA KARŞI AÇIKLANACAK

Bu akşam saat 10’da sonra erecek olan oy kullanma işlemlerinin ardından sayımlara başlanacak. Londra’nın en büyük ilçelerinden biri olan ve Türkçe konuşan toplumun yoğun yaşadığı Enfield’de seçim sonuçları sabaha karşı açıklanacak. Enfield Belediyesinden yapılan açıklama göre oy sayımları 13 Aralık Cuma gece yarısı 12.30’da başlayacak. İşçi Partili Kate Osamor’un temsil ettiği ve yeniden aday gösterildiği Edmonton’da sonuçlar 02.30’da, Bağımsız vekil Joan Ryan’ın temsil ettiği ve Türkçe konuşan toplum üyesi Feryal Clark’ın İşçi Partisinden aday olduğu Enfield North’da 03.30’da, İşçi Partili Bambos Charalambous’un temsil ettiği ve yeniden aday gösterildiği Enfield Southgate’de ise 04.30’da açıklanacak.

SONUÇLAR İNTERNET SİTEMİZDE

Toplumumuzun da merakla beklediği seçim sonuçlarını en güncel ve hızlı bir şekilde www.londragazete.com adresindeki internet sitemizden takip edebilirsiniz.

Bu seçimde Türkçe konuşan toplumu temsilen 4 aday milletvekili adayı oldu. Neva Sadıkoğlu-Novaky ve Gönül Daniels Muhafazakar Parti’den aday olurken, Feryal Clark ve İbrahim Doğuş ise İşçi Parti’sinden aday gösterildi.

İşçi Partili adayların aday gösterildikleri bölgelerde kazanmalarına kesin gözüyle bakılırken, Muhafazakar Parti’den adayların ise seçilme şanslarına zor gözüyle bakılıyor.